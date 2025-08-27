Cách thêm giấy phép lái xe vào VNeID mới nhất mà nhiều người chưa biết

Giấy phép lái xe sẽ được chuyển trả đến người dân sau 5 ngày làm việc, đồng thời dữ liệu điện tử về giấy phép lái xe (GPLX) sẽ được tự động cập nhật trên VneID.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó một số người cập nhật GPLX trên VneID nhưng thông tin vẫn không hiển thị.

Lấy số GPLX từ hạng A1 để cập nhật số GPLX hạng B2. Ảnh: MINH HOÀNG

Trao đổi với PLO, đại diện một đơn vị sát hạch GPLX tại TP.HCM chia sẻ một phương pháp mới mà có thể nhiều người chưa biết.

“Đối với người đã có GPLX loại PET ở một hạng GPLX nào đó trước ví dụ như xe máy hạng A1 thì có thể lấy số GPLX đó để cập nhật số cho GPLX hạng ô tô trên VneID”- vị này chia sẻ.

Theo vị này thì Điều 18 Thông tư 12/2025 của Bộ Công an quy định về mẫu GPLX, sử dụng, quản lý GPLX, GPLX bằng vật liệu PET cấp cho mỗi người bảo đảm duy nhất có 01 số quản lý, dùng chung cho cả GPLX không thời hạn và GPLX có thời hạn.

Cá nhân nếu có nhu cầu tích hợp GPLX không thời hạn với GPLX có thời hạn thì đăng ký vào đề nghị đổi GPLX quy định.

Trước đó, Cục CSGT, Bộ Công an cũng đã hướng dẫn người dân cần đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone bằng tài khoản định danh điện tử. Sau đó chọn mục giấy phép lái xe, và nhấn vào mục "Thêm giấy phép lái xe" ở phía dưới cùng màn hình.

Ở cửa sổ hiện ra, nhập các thông tin bao gồm số GPLX (cụm 12 số), và hạng giấy phép đã xin cấp đổi.

Cuối cùng là chọn vào ô xác nhận các thông tin trên đúng, và nhấn gửi yêu cầu để hệ thống phê duyệt. Ứng dụng sẽ tự động hiển thị GPLX nếu mọi thông tin hợp lệ.

Ứng dụng VNeID cũng như Cổng dịch vụ công đã tích hợp nhiều tính năng liên quan đến các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện giao thông, tăng sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân, đồng thời đáp ứng đúng lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số của Chính phủ.