Xăng E10 “thử lửa” hộp số CVT: Veloz Cross và Honda BR-V có bị gào máy?

Việc Việt Nam chính thức chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026 đang là tâm điểm chú ý của toàn thị trường ô tô. Bên cạnh những lo ngại về độ bền của đường ống dẫn hay ron cao su, người dùng xe gia đình 7 chỗ, phân khúc vốn đang thống trị bởi cấu hình động cơ 1.5L kết hợp hộp số vô cấp CVT cũng đang đặt ra nhiều nghi vấn.

Veloz Cross và BR-V sở hữu hai triết lý kiểm soát tiếng ồn động cơ và hộp số CVT hoàn toàn khác biệt khi vận hành với xăng E10

Câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trên các diễn đàn lúc này là: Khi chuyển sang dùng xăng E10, hai đại diện tiêu biểu là Toyota Veloz Cross và Honda BR-V có bị gào máy hay không?

Để có câu trả lời khách quan, cần phân tích vấn đề này dựa trên hai yếu tố kỹ thuật tách biệt: Bản chất của xăng E10 và đặc tính cơ khí của hộp số vô cấp CVT.

Bản chất của xăng E10: Không làm giảm hiệu suất động cơ

Nhiều người tiêu dùng lo ngại lượng ethanol trộn vào xăng sẽ làm giảm hiệu suất cháy, khiến động cơ bị yếu đi. Từ đó, hộp số phải đẩy tua máy lên cao để bù ga, gây ra hiện tượng gào máy. Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa chính xác về mặt hóa học lẫn kỹ thuật động cơ.

Xăng E10 chứa 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng thông thường. Ethanol vốn có chỉ số octane rất cao, dao động từ 108 đến 113. Khi pha trộn theo tỷ lệ 10%, chỉ số octane tổng thể của xăng E10 thực tế tương đương hoặc thậm chí nhỉnh hơn xăng RON 95 truyền thống. Trị số octane cao giúp hỗn hợp nhiên liệu chịu nén tốt hơn, chống kích nổ sớm và tối ưu hóa quá trình đánh lửa.

Cả Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam đều khẳng định các khối động cơ mã 2NR-VE (trên Veloz Cross) và L15B9 (trên BR-V) được thiết kế theo tiêu chuẩn toàn cầu, hoàn toàn tương thích và vận hành tối ưu với xăng sinh học chứa tối đa 10% ethanol. Do đó, xăng E10 không phải là tác nhân làm giảm công suất hay khiến động cơ bị quá tải đến mức phát ra tiếng ồn bất thường.

Hộp số CVT và nguồn gốc của tiếng gào động cơ

Nếu không phải do xăng, vậy tiếng gào máy từ đâu mà có? Câu trả lời nằm ngay ở nguyên lý vận hành đặc trưng của hộp số vô cấp CVT.

Khác với hộp số có cấp sử dụng các bánh răng cố định, CVT vận hành dựa trên hệ thống puly thay đổi đường kính, kết nối bằng dây đai thép. Khi người lái đạp mạnh ga để tăng tốc hoặc leo dốc, bộ điều khiển trung tâm (ECU) sẽ điều chỉnh puly để giữ động cơ ở dải tua cao, nơi có mô-men xoắn lớn nhất nhằm cung cấp lực kéo tức thời.

Khi vòng tua tăng lên mức 3.000 đến 4.000 vòng/phút nhưng tốc độ xe chưa kịp tăng tương ứng do quán tính, âm thanh từ khoang máy dội vào cabin sẽ lớn hơn bình thường. Giới chuyên môn gọi đây là hiệu ứng "dây cao su" (rubber-band effect) đặc trưng của hộp số CVT, mà người dùng thường gọi dân dã là hiện tượng gào máy. Hiện tượng này xảy ra tương tự nhau cho dù xe sử dụng xăng RON 95 hay xăng E10.

Veloz Cross và Honda BR-V: Hai trường phái xử lý âm thanh

Dù cùng sử dụng cấu hình động cơ 1.5L và hộp số CVT, nhưng triết lý cơ khí riêng biệt của Toyota và Honda mang lại hai trải nghiệm âm thanh rất khác nhau khi người lái thốc ga tăng tốc.

Cùng sử dụng cấu hình động cơ 1.5L và hộp số CVT, nhưng Veloz Cross và BR-V mang lại hai trải nghiệm âm thanh khác nhau khi bứt tốc

Veloz Cross sở hữu khối động cơ sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Điểm khác biệt của Veloz Cross là việc áp dụng hộp số D-CVT (Dual-Mode CVT), kết hợp giữa dây đai và một cặp bánh răng hành trình. Ở dải tốc độ thấp và trung bình, xe vận hành bằng dây đai mượt mà. Khi lên tốc độ cao, hộp số chuyển sang truyền động bằng bánh răng để giảm ma sát và tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, do công suất động cơ ở mức vừa đủ, khi cần bứt tốc đột ngột, D-CVT phải đẩy vòng tua lên khá cao để lấy đà. Cộng với việc cách âm vách ngăn khoang máy của Veloz Cross chỉ ở mức trung bình, tiếng ồn của động cơ dội vào cabin tương đối rõ nét, âm thanh có tông cao và kéo dài cho đến khi xe ổn định vận tốc.

Ở phía đối diện, BR-V mang một DNA vận hành đậm chất thể thao hơn. Khối động cơ 1.5L i-VTEC của BR-V cho ra công suất lên tới 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Honda trang bị cho BR-V hộp số CVT thuần nhưng tích hợp thuật toán điều khiển Step-Shift.

Khi người lái đạp sâu chân ga, thuật toán này sẽ giả lập các bước chuyển số ngắt quãng giống như hộp số có cấp. Thay vì giữ vòng tua liên tục ở mức đỉnh như Veloz Cross, vòng tua của BR-V sẽ tăng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp tăng tốc. Nhờ đó, tiếng động cơ của BR-V được chia cắt thành từng đoạn ngắn, âm thanh trầm chắc và mang lại cảm giác phấn khích, hạn chế tiếng u u kéo dài gây mệt mỏi cho hành khách.

Kỹ thuật cầm lái để tối ưu hóa hộp số CVT

Để vận hành mượt mà với hộp số CVT và tối ưu hóa hiệu suất của xăng E10, người lái cần xây dựng thói quen điều khiển chân ga khoa học. Hộp số vô cấp vốn không phù hợp với những cú đạp ga bạo lực hay đột ngột.

Kỹ thuật nhấn ga tuyến tính: Khi muốn vượt xe hoặc tăng tốc, thay vì đạp lút sàn (kick-down), người lái nên nhấn ga một cách từ tốn nhưng dứt khoát. Việc tăng áp lực chân ga đều đặn giúp hệ thống puly có thời gian thay đổi tỷ số truyền mượt mạc. Khi đó, tốc độ xe và vòng tua máy sẽ tăng tiến đồng điệu, triệt tiêu đáng kể tiếng gào của động cơ.

Tận dụng các chế độ số giả lập: Trên Veloz Cross là dải số giả lập (+/-) trên cần số, còn trên Honda BR-V là chế độ S (Sport) hoặc B (Brake). Khi chuẩn bị leo dốc cao hoặc tải nặng, việc chủ động chuyển sang các chế độ này sẽ khóa tỷ số truyền ở mức thấp, tương tự như việc về số thấp trên xe số sàn. Giải pháp này giúp xe có sẵn lực kéo mà không khiến động cơ phải đẩy tua máy lên quá cao một cách thụ động.

Lời kết

Xăng sinh học E10 là xu thế tất yếu của giao thông xanh và hoàn toàn không phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng gào máy trên các dòng xe sử dụng hộp số CVT. Tiếng ồn động cơ tăng cao khi tăng tốc trên Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V thực chất là trạng thái làm việc cơ khí bình thường, một sự đánh đổi vật lý để đổi lấy sự mượt mà và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu trong đô thị.

Hiểu rõ bản chất công nghệ và sở hữu một tư duy lái xe điềm đạm, khoa học chính là chìa khóa để người dùng làm chủ mọi hành trình, biến những hoài nghi thành sự an tâm tuyệt đối sau tay lái.