Nỗ lực giải quyết nỗi ám ảnh từ pin xe điện đã qua sử dụng

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông đã phát hiện ra những rào cản lớn đối với việc tái chế pin lithium-ion EV. Quá trình này không chỉ phức tạp mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và chi phí cao, khiến cho việc tái chế trở nên khó khăn hoặc thậm chí không khả thi.

Tái chế pin xe điện đang là nhiệm vụ cấp bách để giúp ngành công nghiệp này thân thiện với môi trường hơn.

Đặc biệt, việc tách các kim loại quý như coban, niken và nhôm khỏi pin càng làm cho quá trình này trở nên phức tạp hơn. Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhôm có khả năng “kích hoạt sự hình thành liên kết nhôm-oxy siêu bền, làm bất động các kim loại quý và ức chế khả năng thẩm thấu của kim loại, từ đó khiến việc chiết xuất trở nên khó khăn hơn”.

Với những hiểu biết sâu sắc hơn về quy trình tái chế, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phát triển được những phương pháp hiệu quả hơn để tách lithium một cách an toàn và bền vững.

Giáo sư Dan Tsang, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh: “Khám phá này đòi hỏi phải có sự thay đổi mô hình trong cách chúng ta quản lý các con đường tạp chất trong quá trình phục hồi pin”, đồng thời khẳng định việc tái chế lithium đúng cách sẽ giúp tiến gần hơn đến nền kinh tế tuần hoàn cho xe điện.

Xe điện vẫn là giải pháp bảo vệ môi trường tốt nhất

Mặc dù xe điện được coi là lựa chọn thân thiện với môi trường hơn so với xe chạy bằng xăng, nhưng chúng cũng không tránh khỏi tác động tiêu cực đến môi trường. Các vấn đề như khai thác kim loại, sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch và chất thải cuối vòng đời vẫn là những thách thức lớn trong sản xuất xe điện. Tuy nhiên, xe điện có khả năng “trả hết khoản nợ carbon” này, trong khi xe chạy bằng xăng thì không.

Dù có một số hạn chế nhưng các nhà khoa học đang nỗ lực giúp nâng cao khả năng tái chế pin xe điện.

Việc ưu tiên tái sử dụng, tái chế và tái tạo trong sản xuất xe điện không chỉ giúp giảm chi phí cho người tiêu dùng mà còn giảm ô nhiễm liên quan đến sản xuất, làm cho xe điện trở nên thân thiện hơn với môi trường. Nhiều nhà nghiên cứu đang hướng tới mục tiêu phát triển phương pháp tái chế pin EV hiệu quả hơn, bền vững hơn và chi phí thấp hơn.

Hiện nay, pin EV đang được tái sử dụng để lưu trữ năng lượng mặt trời dư thừa tại một số nơi trên thế giới, và nếu pin có đủ dung lượng, chúng sẽ được tái sử dụng làm pin cho xe điện và xe tay ga. Các cơ sở tái chế chuyên dụng cho pin EV đang thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, từ xúc tác ma sát đến ngâm trung tính và tái chế thủy luyện.

Tương lai của xe điện đang đầy tiềm năng, và Tsang cùng các nhà nghiên cứu của ông đang nỗ lực không chỉ để giải quyết vấn đề mà còn để định hình lại hình ảnh của hoạt động tái chế pin một cách hiệu quả và phù hợp với khí hậu.