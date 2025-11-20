Những “tội lỗi” khi sạc pin khiến xe điện mất giá nhanh hơn

Mặc dù thông tin này có thể được tìm thấy trong sách hướng dẫn sử dụng, tuy nhiên không phải ai cũng có thời gian để đọc kỹ từng dòng. Vì chi phí thay thế pin có thể dao động từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, người dùng nên chú ý đến việc chăm sóc pin đúng cách.

Tránh những sai lầm khi sạc pin sẽ giúp tuổi thọ pin xe điện hoạt động lâu hơn.

Việc không chăm sóc pin đúng cách, xe của người dùng có thể trở thành một “cục chặn giấy” đắt tiền. Tin vui là, nếu được sạc đúng cách, pin xe điện có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 20 năm. Để đảm bảo điều này, người dùng hãy tránh xa một số thói quen sạc pin xấu gây hại cho pin.

Luôn sạc đến 100%

Mặc dù việc sạc đầy pin mang lại cảm giác an tâm, thực tế cho thấy việc này có thể làm pin bị chai. Các cell pin hoạt động tốt nhất khi ở mức sạc từ 20% đến 80%. Việc sạc đầy mỗi đêm có thể làm tăng áp lực lên các điện cực, dẫn đến giảm tuổi thọ pin. Để bảo vệ pin, hãy điều chỉnh cài đặt sạc của xe để giới hạn mức sạc hàng ngày ở 80%. Nếu cần sạc đầy cho chuyến đi dài, người dùng có thể tăng lên 100% vào đêm trước.

Để pin cạn quá mức

Việc để pin xe điện cạn kiệt hoàn toàn, hay còn gọi là xả điện sâu, là một trong những kẻ thù lớn nhất của pin. Mỗi lần xả sâu sẽ gây tổn hại không thể phục hồi cho cấu trúc hóa học của pin, làm giảm khả năng lưu trữ điện tích trong tương lai. Hãy coi mức 20% là ngưỡng cảnh báo và sạc pin trước khi đạt đến mức này. Sạc thường xuyên và đều đặn sẽ giúp pin luôn mát mẻ và duy trì sự cân bằng hóa học.

Hãy tránh để pin cạn quá mức xuống chỉ còn 0%.

Sạc ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp

Xe điện không thích thời tiết khắc nghiệt. Khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, pin có thể không sạc được do các ion lithium bên trong bị chậm lại, dẫn đến giảm phạm vi hoạt động từ 10 đến 36%. Ngược lại, khi nhiệt độ quá cao, các ion di chuyển quá nhanh gây ra sự mất cân bằng trong các phản ứng hóa học và làm giảm tuổi thọ pin. Nếu trời lạnh, hãy làm nóng pin trước khi sạc. Nếu trời nóng, hãy đỗ xe trong bóng râm hoặc chờ đến khi trời mát mẻ hơn để sạc.

Sử dụng cáp kém chất lượng hoặc bị hỏng

Cáp sạc rẻ tiền có thể tiết kiệm chi phí trước mắt nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu cáp không có chứng nhận từ các cơ quan uy tín, người dùng nên tránh sử dụng. Cáp bị hỏng, sờn hoặc có dấu hiệu ăn mòn có thể gây ra sự cố đoản mạch hoặc hỏa hoạn. Do đó, hãy kiểm tra cáp trước khi sử dụng và thay thế ngay nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.

Hãy chú ý đến cáp sạc để tránh hậu quả không đáng có.

Bỏ qua các bản cập nhật phần mềm

Khi nhận được thông báo về bản cập nhật phần mềm, đừng nhấn vào dòng thông báo dạng “nhắc tôi sau” vì điều này tương tự như từ chối một buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí cho ắc quy. Những bản cập nhật không chỉ cải thiện hệ thống thông tin giải trí mà còn giúp bảo trì pin, điều chỉnh bộ đệm sạc và quản lý nhiệt độ, từ đó kéo dài tuổi thọ của pin. Tốt hơn hết, hãy đặt chế độ tự động cập nhật cho xe hoặc dành chút thời gian để kiểm tra thủ công.

Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc đơn giản nói trên, người dùng có thể bảo vệ pin xe điện của mình và tránh được những hóa đơn sửa chữa đắt đỏ trong tương lai. Hãy chăm sóc cho “trái tim” của chiếc xe điện để nó luôn hoạt động hiệu quả và bền bỉ.