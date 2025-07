Lý giải việc thay đổi lệ phí đăng ký biển số xe, đăng ký xe ô tô sau sáp nhập

Sau thời điểm sáp nhập tỉnh thành, nhiều người thắc mắc về việc tăng chi phí đăng ký biển số xe. Ví dụ như lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số các tỉnh Bình Dương (cũ), Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) sáp nhập vào TP.HCM mới tăng lên là 20 triệu đồng.

Hiện nay, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được áp dụng theo Thông tư 60/2023 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 22-10-2023). Theo đó, mức lệ phí cấp giấy đăng ký xe và biển số xe được chia theo khu vực như sau:

Khu vực I gồm: TP Hà Nội, TP.HCM bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành.

Khu vực II gồm thành phố trực thuộc Trung ương (trừ TP Hà Nội, TP.HCM) bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành; thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã không phân biệt phường nội thành hay xã ngoại thành, ngoại thị.

Khu vực III: Các khu vực khác khu vực I và II

Theo đó, mức lệ phí cấp giấy đăng ký xe và biển số xe định danh như sau:

Tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Đối với trường hợp cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, như sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I; đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực II và khu vực III áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

Đối với xe ô tô, xe mô tô của công an sử dụng vào mục đích an ninh đăng ký tại khu vực I hoặc đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thì áp dụng mức thu tại khu vực I.

Trị giá xe mô tô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.