Triển lãm xe New York International Auto Show 2021 tiếp tục hủy do dịch bệnh

Thứ Bảy, ngày 07/08/2021 08:00 AM (GMT+7)

Theo trang Motor1, triển lãm New York International Auto Show 2021 sẽ không được tổ chức trong năm nay do biến thể Delta Covid-19 lây lan nhanh.

Dù Mỹ đã đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, biến thể mới Delta có khả năng lây nhiễm nhanh đang khiến lượng ca nhiễm, tử vong tại quốc gia này liên tục tăng mạnh. Trước thực trạng này nhiều hoạt động, sự kiện sẽ phải hủy bỏ và một trong số đó là triển lãm New York International Auto Show (NYIAS) 2021.

Theo kế hoạch ban đầu, NYIAS 2021 sẽ diễn ra từ ngày 20/8 tại Trung tâm Hội nghị Jacob K Javits. Năm 2020 sự kiện này cũng đã phải hủy bỏ vào phút chót do Covid-19. Ông Mark Scheinberg - Trưởng ban tổ chức New York Auto Show cho biết: “Với tư cách là những người giám sát của Triển lãm ô tô New York 121 năm tuổi, chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả mọi người, bao gồm cả những nhà thăm gian trưng bày và hàng nghìn tham quan triển lãm. Trong vài tuần qua, và đặc biệt là trong vài ngày gần đây,tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp khiến cho việc tổ chức sự kiện với quy mô lớn không thể thực hiện...

...Khi bắt đầu lên kế hoạch cho triển lãm diễn vào tháng 8, chúng tôi đã rất hào hứng khí số lượng người tiêm chủng ở New York tiếp tục tăng và việc đeo khẩu trang đã làm giảm sự lây lan. Có rất nhiều dấu hiệu đều tích cực khiến chúng tôi tin tưởng rằng New York Auto Show có thể trở lại với những người yêu mến xe hơi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã đi ngược với mong muốn. Đại dịch đã và đang tạo ra nhiều thách thức cho thành phố của chúng tôi, toàn đất nước và toàn thế giới cũng như ngành công nghiệp ô tô”. Schoenberg chia sẻ thêm.

Theo ban tổ chức, việc hủy bỏ NYIAS 2021 là việc làm bắt buộc trước sự gia tăng “chóng mặt” của các ca nhiễm do biến thể mới của Covid-19. Các quan chức địa phương và bang New York cũng đã ban hành nhiều biện pháp nhằm hạn chế khả năng lây lan của dịch bệnh.

Nguồn: http://danviet.vn/trien-lam-xe-new-york-international-auto-show-2021-tiep-tuc-huy-do-dich-benh-5...Nguồn: http://danviet.vn/trien-lam-xe-new-york-international-auto-show-2021-tiep-tuc-huy-do-dich-benh-502021787582016.htm