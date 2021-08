Bỏ túi kinh nghiệm lái xe an toàn khi di chuyển cạnh các xe quá lớn

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 15:00 PM (GMT+7)

Những chiếc xe container hoặc xe tải lớn luôn có những điểm mù hạn chế quan sát. Vì thế bỏ túi những kinh nghiệm chạy cùng và vượt xe lớn sau đây giúp bạn vững tin lái xe hơn.

Mọi phương tiện lưu thông trên đường đều phải “e dè” trước những loại xe cỡ lớn. Trang bị kinh nghiệm lái xe an toàn khi đi cạnh các “cỗ máy khổng lồ” này là kỹ năng vô cùng cần thiết. Không ít các vụ tai nạn thương tâm xảy ra bởi va chạm giữa xe cỡ lớn và các phương tiện khác vì thiếu kinh nghiệm lái xe an toàn trên cung đường nhiều xe container, xe tải... di chuyển. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân, tài xế nên lưu ý giữ khoảng cách an toàn, vượt xe dứt khoát và tránh xa điểm mù của phương tiện khác.

Lực quán tính của các loại xe tải, xe container rất lớn, trọng lượng từ vài tấn cho tới vài chục tấn khiến thời gian phanh để xe dừng hẳn lâu hơn gấp nhiều lần so với xe con, xe cỡ nhỏ. Nếu chạy gần những xe có trọng tải lớn, đặc biệt là phía mũi trước với khoảng cách gần sẽ rất nguy hiểm.

Luôn giữ khoảng cách an toàn và tránh xa điểm mù xe cỡ lớn

Tài xế nên cố gắng chuyển hướng ra xa khi xe cỡ lớn tiến lại gần, hãy nhường đường ngay khi có thể bằng tín hiệu rẽ và chuyển làn đường, tuyệt đối không đi song song hoặc di chuyển vào các vị trí điểm mù của xe. Nếu dừng đèn đỏ tại các điểm giao cắt, cố gắng dừng càng xa càng tốt. Ngoài ra, khi vào cua, người lái xe nhỏ chú ý tránh đường để phòng tình huống bị “cướp làn” dễ dẫn đến va chạm.

Các loại xe cỡ lớn có vùng điểm mù rất rộng nên tài xế không quan sát hết được mọi vị trí xung quanh xe, kể cả nhìn trực tiếp hay qua gương chiếu hậu. Do đó khi lưu thông gặp các xe cỡ lớn, bạn hãy cố gắng thoát khỏi vùng điểm mù.

Trường hợp cần vượt, hãy bật đèn báo xi nhan để lái xe lớn thấy và nhường đường. Khi xe lớn đã nhường, bạn cần tăng tốc nhanh chóng, không di chuyển trong vùng điểm mù bên cạnh xe lớn quá lâu, tránh trường hợp cắt đầu xe tải để trở về làn đường ban đầu.

Bật xi nhan, đá đèn để xin đường trước khi vượt các loại xe cỡ lớn

Trường hợp không vượt, bạn cần lùi xe xuống để thoát khỏi điểm mù phía sau, chú ý quan sát đèn tín hiệu của xe lớn, duy trì khoảng cách an toàn đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra trước đầu xe tải. Áp dụng “quy tắc lái xe 4 giây” bằng cách sử dụng một mốc nào đó cố định trên đường (như bảng báo hiệu, cột đèn...). Sau khi xe lớn đi qua, nhẩm đếm 4 giây sau (hoặc lâu hơn) bạn mới tới điểm mốc là phù hợp.

Lái xe cạnh các phương tiện cỡ lớn luôn tiềm tàng nhiều nguy cơ mất an toàn. Cách tốt nhất để tránh mọi tình huống bất ngờ là luôn giữ khoảng cách xa nhất kể cả khi dừng chờ tín hiệu đèn đỏ hay di chuyển. Nếu đã trang bị cho mình những kinh nghiệm lái xe an toàn cùng tay lái vững vàng, bạn sẽ không cần lo lắng khi di chuyển cùng các xe cỡ lớn trên đường.

Vượt xe một cách dứt khoát

Khi bắt buộc phải vượt xe cỡ lớn, người lái cần quan sát có xe ngược chiều không, không được vượt nếu có. Bên cạnh đó, hãy ước lượng thời gian, khoảng cách và khoảng trống phía trước tránh tình huống xe trước đánh lái giành đường bất ngờ.

Đặc biệt, lái xe phải bật đèn báo rẽ, thu hút sự chú ý của tài xế xe lớn bằng đèn pha, còi để đảm bảo an toàn. Nguyên tắc mà bạn cần lưu ý là luôn đi bên trái, không cắt ngang xe tải bằng cách nhập lại làn sát phía trước đầu xe và vượt xe dứt khoát.

