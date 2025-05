Toyota Vios và Honda City 2025: Sedan nào đáng “đồng tiền bát gạo”?

Dòng sedan hạng B hiện vẫn là phân khúc tạo sức hút rất lớn tại thị trường Việt Nam. Không những có thiết kế ngày càng cao về mặt thẩm mỹ, trang bị tiện ích, hiện đại, kích thước gọn gàng mà các mẫu sedan hạng B cũng có tầm giá phù hợp với nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu.

Trong cuộc đua chinh phục khách hàng hiện nay đang nổi lên các ứng viên đình đám như Toyota Vios và Honda City. Cả hai mẫu xe này đều có tầm giá đề xuất dưới 600 triệu đồng. Trong đó, Vios 2025 có giá niêm yết dao động từ 458-545 triệu đồng, còn City có giá niêm yết từ 499-569 triệu đồng. Mỗi mẫu xe đều có các lợi thế riêng, không khỏi khiến người hâm mộ “phân vân” nên chọn mẫu sedan nào cho đáng “đồng tiền” bỏ ra.

Ngoại thất lịch lãm và thể thao

Toyota Vios 2025 mang phong cách thiết kế lịch lãm, chắc chắn và hiện đại với nhiều đường nét sắc sảo, trong khi Honda City 2025 lại nhấn mạnh vào vẻ ngoài thể thao, trẻ trung cùng các chi tiết thiết kế mạnh mẽ hơn, đặc biệt trên phiên bản RS cao cấp. Cả hai mẫu xe đều có những điểm nổi bật riêng về ngoại thất.

Toyota Vios 2025 sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn so với phiên bản trước, với chiều dài 4.425 mm, chiều rộng 1.730 mm và chiều cao 1.475 mm, mang đến cảm giác xe trường hơn và bề thế hơn. Ngoại thất của Vios được thiết kế hiện đại với cụm đèn trước sử dụng công nghệ LED dạng bóng chiếu, vừa có khả năng chiếu sáng hiệu quả, vừa giúp tiết kiệm năng lượng. Cụm đèn sau cũng được trang bị công nghệ LED kết hợp với dải đèn định vị thiết kế sắc sảo, tạo cảm giác thể thao nhưng vẫn giữ nét lịch lãm.

Đầu xe Vios có tạo hình góc cạnh, kết hợp các mảng khối ở phần trên và hai bên tạo hiệu ứng 3D mạnh mẽ, góp phần mang đến tổng thể hài hòa. Dọc thân xe là những đường dập nổi giúp tăng sự khỏe khoắn và tạo sự kết nối mượt mà từ đầu xe đến đuôi xe. Mâm xe hợp kim 15 inch có thiết kế khỏe khoắn với các đường gân dập nổi theo khung bánh, vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Phần cản sau được nhấn mạnh bằng thiết kế dập nổi hai bên và phối màu cách điệu ở cản dưới, giúp tổng thể xe thêm phần vững chãi.

Trong khi đó, Honda City 2025 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, với nhiều thay đổi về thiết kế nhằm tăng tính hiện đại và thể thao. Xe có kích thước tổng thể 4.580 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm và riêng bản RS có chiều dài lên tới 4.589 mm, tức dài và rộng hơn Vios nhưng thấp hơn một chút, mang lại dáng vẻ năng động và khí động học hơn. Thiết kế lưới tản nhiệt mới dạng tổ ong kết hợp với cản trước được làm lại tạo hình thể thao, giúp City 2025 trở nên nổi bật hơn ở phần đầu xe. Phiên bản RS cao cấp được trang bị đèn chiếu sáng LED và bổ sung đèn sương mù, trong khi các phiên bản khác có trang bị đơn giản hơn.

Về mâm xe, bản G của City 2025 sử dụng la-zăng hợp kim 15 inch trong khi các bản L và RS được trang bị mâm 16 inch, đi kèm lốp 185/60 (G) và 185/55 (L, RS), thiết kế đa chấu hoàn toàn mới tạo sự hiện đại và cá tính. Tuy nhiên, phiên bản G vẫn sử dụng phanh tang trống phía sau thay vì phanh đĩa như trên các bản cao hơn, điều này cho thấy sự khác biệt rõ ràng về trang bị theo từng cấp độ. Đuôi xe không có nhiều thay đổi lớn, chủ yếu làm mới thiết kế ốp cản sau, thêm các cánh khuếch tán gió và đèn phản quang, giúp tăng tính thể thao cho phần sau xe.

Nội thất gọn gàng, tiện nghi và hiện đại

Ở khía cạnh này, có thể nói Toyota Vios 2025 thiên về thiết kế thể thao thanh lịch với cách phối màu và chất liệu hiện đại, chú trọng sự thoải mái cơ bản và tiện nghi thiết thực trong khi Honda City 2025 lại ghi điểm với không gian rộng rãi, hoàn thiện cao cấp và công nghệ đa dạng hơn ở các phiên bản cao. Vios có lợi thế ở sự gọn gàng, tinh tế và tiện dụng trong từng chi tiết, còn City nổi bật với độ rộng không gian, trang bị phong phú và cảm giác lái hướng đến người dùng ưa sự hiện đại và tiện nghi.

Nội thất của Toyota Vios 2025 mang phong cách thể thao kết hợp nét sang trọng nhờ tông màu đen chủ đạo đi cùng các chi tiết ốp crôm láng mịn tạo điểm nhấn tinh tế trong khoang lái. Tay lái ba chấu bọc da tích hợp các nút điều khiển chức năng giúp người lái dễ dàng thao tác và vận hành xe thuận tiện hơn. Ghế ngồi được thiết kế thể thao với họa tiết cách điệu trẻ trung, sử dụng chất liệu da đục lỗ thoáng khí mang lại cảm giác êm ái và dễ chịu suốt hành trình. Hàng ghế sau được trang bị tựa tay có khay đựng cốc, nâng cao sự tiện nghi cho hành khách. Hệ thống điều hòa tự động có khả năng làm lạnh nhanh và sâu, đảm bảo không khí mát mẻ đồng đều ở mọi vị trí trong xe.

Màn hình cảm ứng được thiết kế nổi theo xu hướng hiện đại, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đồng thời hệ thống âm thanh sáu loa được bố trí hợp lý tạo nên trải nghiệm giải trí sống động. Vios cũng cho phép gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý khi cần, cùng chức năng mở khóa và khởi động thông minh, màn hình optitron tự phát sáng tăng khả năng hiển thị thông tin vận hành. Ngoài ra, xe có các cổng sạc được bố trí hợp lý, bao gồm cả hai cổng USB cho hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử.

Trong khi đó, nội thất của Honda City 2025 được đánh giá là đã có bước nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước, với các chi tiết hoàn thiện tinh tế và vật liệu cao cấp hơn, giúp tổng thể khoang lái giữ được vẻ đẹp theo thời gian. Trên hai phiên bản cao nhất, ghế được bọc da kết hợp với điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và dàn âm thanh 8 loa mang đến trải nghiệm tiện nghi và dễ chịu. Khoang hành khách của City cũng được xem là rộng rãi nhất trong phân khúc, cùng hệ thống treo tối ưu cho khả năng vận hành êm ái, đặc biệt là đối với người ngồi sau trong các hành trình dài.

Nội thất Honda City 2025 được ví như một “ngôi nhà di động”, nơi người dùng có thể tận hưởng không gian sống hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình 4.2 inch hiển thị thông tin vận hành trực quan. Táp-lô thiết kế tối giản nhưng hiện đại, tích hợp đầy đủ các tính năng điều khiển và giải trí. Vô lăng ở bản G sử dụng chất liệu urethane, trong khi bản L và RS bọc da, có thêm lẫy chuyển số, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và kiểm soát hành trình, mang lại cảm giác thể thao và cao cấp. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ trên bản G, trong khi các bản cao có điều hòa tự động kèm cửa gió hàng ghế sau. Hàng ghế thứ hai có thể gập linh hoạt theo tỷ lệ 60:40 và khoang hành lý rộng đến 536 lít – một trong những dung tích lớn nhất phân khúc, giúp đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ khi đi xa.

So găng về động cơ và an toàn

Toyota Vios 2025 thiên về sự êm ái, tiết kiệm và vận hành mượt mà, tập trung vào những tính năng hỗ trợ lái thiết thực và hệ thống an toàn toàn diện trong tầm giá. Trong khi đó, Honda City Sensing 2025 lại thể hiện sự vượt trội về công nghệ hỗ trợ người lái với gói Honda Sensing, mang lại cảm giác lái thông minh và an toàn cao cấp hơn, đồng thời vẫn duy trì hiệu suất vận hành ổn định và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Toyota Vios 2025 được trang bị động cơ 2NR-FE, 4 xy-lanh thẳng hàng, tích hợp công nghệ Dual VVT-i giúp cải thiện hiệu suất vận hành đồng thời tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT, xe mang đến trải nghiệm lái mượt mà, êm ái và tiết kiệm xăng. Tính năng lẫy chuyển số khi về số M mô phỏng cảm giác lái thể thao thường chỉ thấy trên các mẫu xe hiệu suất cao, tạo nên sự thú vị cho người điều khiển. Ngoài ra, Vios còn được trang bị hệ thống kiểm soát tốc độ tự động giúp người lái duy trì tốc độ ổn định mà không cần giữ chân ga, từ đó giảm mệt mỏi và tăng tính an toàn trong quá trình vận hành.

Về trang bị an toàn, Toyota Vios 2025 nổi bật với các tính năng hỗ trợ người lái hiện đại như hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA), cảnh báo tiền va chạm (PCS), và camera hỗ trợ đỗ xe giúp quan sát điểm mù phía sau. Xe còn có hệ thống cảm biến góc trước/sau, hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), cùng 7 túi khí bố trí toàn diện cho người lái và hành khách, mang lại sự bảo vệ tối ưu. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và kiểm soát lực kéo (TRC) giúp xe ổn định khi leo dốc hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Ở phía đối thủ, Honda City 2025 được trang bị động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van, sản sinh công suất 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, mang lại khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ trung bình chỉ khoảng 5.68L/100km. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng giằng xoắn kết hợp cùng lốp dày (185/60R15 hoặc 185/55R16) mang đến trải nghiệm lái êm ái và chắc chắn.

Honda City 2025 đặc biệt nổi bật với việc sở hữu gói công nghệ an toàn Honda Sensing – một điểm hiếm thấy trong phân khúc sedan hạng B. Các tính năng cao cấp như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), giảm thiểu chệch làn (RDM), phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB) và cảnh báo xe phía trước khởi hành (LCDN) đều góp phần nâng cao đáng kể sự an toàn và tiện nghi. Bên cạnh đó, xe còn có đầy đủ các trang bị cơ bản như cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, và từ 4 đến 6 túi khí tùy phiên bản, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Như vậy, về tổng thể mỗi dòng xe đều có lợi thế riêng. Toyota Vios phù hợp với người dùng yêu sự bền bỉ, êm ái và thiết kế tinh tế, trong khi Honda City lại hấp dẫn bởi công nghệ hiện đại, nội thất rộng rãi và cảm giác lái thể thao hơn. Lựa chọn Toyota Vios 2025 hay Honda City đều là những lựa chọn sáng giá trong phân khúc sedan hạng B hiện nay.