Nên mua Honda City cũ hay Mitsubishi Attrage mới

Tuy nhiên với bài toán lựa chọn Honda City cũ chạy lướt với Mitsubishi Attrage mới lại là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm. Bởi lẽ chi phí mua City đã qua sử dụng được 1 năm cũng tương đương với chi phí để mua Mitsubishi Attrage đời mới.

Cụ thể, Honda City RS đời 2024 với số ODO tầm 10.000 - 17.000 km hiện được rao bán với mức giá bán khoảng 560 triệu đồng. Cộng với các chi phí về phí trước bạ cùng với đăng ký xe thì tổng chi phí cần bỏ ra khoảng 590 triệu đồng. Với mức giá rẻ hơn khách hàng cũng có thể lựa chọn Honda City L cũ đời 2024 đang được rao bán với mức giá tầm 530 triệu đồng (tổng chi phí lăn bánh tầm 560 triệu đồng).

Trong khi đó, giá lăn bánh của Mitsubishi Attrage CVT Premium mới hiện nay rơi vào khoảng 571 triệu đồng. Vậy câu hỏi đặt ra là với mức giá có thể nói là tương đương này thì nên mua Honda City 2024 chạy lướt hay Attrage CVT Premium mới?

Hàng mới vẫn thích hơn

Đương nhiên nếu lựa chọn giữa xe mới và xe đã qua sử dụng thì cảm giác mua xe mới vẫn thích hơn, nhất là cảm giác được nhận xe tại đại lý, đặc biệt là với người mua xe lần đầu thì cảm giác "unbox" xe mới cũng đem tới cảm giác cực thích thú. Ngoài ra, mùi xe mới, cảm giác được phấn khích khi chạy rota... tất cả những điều này đương nhiên nếu lựa chọn xe cũ thì khách hàng sẽ không được trải qua.

Ngoài ra, Attrage CVT Premium cũng là mẫu xe sở hữu nhiều yếu tố mà khách hàng cần ở một chiếc sedan B cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn hơn City với bán kính vòng quay nhỏ hơn cho khả năng di chuyển linh hoạt, trong khi không gian nội thất thoải mái cho gia đình 5 năm.

Attrage CVT Premium cũng sở hữu đèn chiếu sáng LED, có hệ thống ghế bọc da cao cấp và các trang bị hiện đại như điều hòa tự động, đàm thoại rảnh tay, nút bấm trên vô lăng, hệ thống điều khiển hành trình,...

Honda City cũ nhưng vẫn "đẳng cấp" hơn

Nếu như không giúp khách hàng có những trải nghiệm ấn tượng như khi sở hữu xe mới, thì trong quá trình sử dụng Honda City lại chứng tỏ sự vượt trội nhờ các trang bị ấn tượng được tích hợp.

Ngoại thất của Honda City có được sự thể thao và lịch lãm không chỉ thuyết phục được những khách hàng trung niên mà còn là những người trẻ. Xe sở hữu sự thanh thoát và vẫn rất linh hoạt cho nhu cầu di chuyển thường ngày. Và do mới chạy "lướt" được khoảng 1 năm nên các dòng Honda City 2024 cũ bán lại còn rất mới và đương nhiên vẫn còn bảo hành chính hãng.

Không gian nội thất rộng rãi vượt trội với các trang bị ấn tượng như màn hình cảm ứng 8 inch, hệ thống 6 loa âm thanh sống động, điều hòa tự động và các tính năng tiện ích tích hợp đầy đủ. Đặc biệt với việc được trang bị động cơ 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng, City sở hữu động cơ mạnh mẽ vượt trội với việc đạt công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm vượt trội hơn so với Attrage (với công suất 78 mã lực và mômen xoắn cực đại là 100 Nm). Cùng hộp số vô cấp CVT, Honda City mang tới khả năng vận hành mạnh mẽ, lướt êm và đầm chắc hơn hẳn.

Ngoài ra các trang bị an toàn vượt trội với hệ thống 6 túi khí cùng gói công nghệ gói công nghệ Honda SENSING cũng đảm bảo sự an toàn tối ưu vượt trội hơn Mitsubishi Attrage (với túi khí đôi và các trang bị an toàn cơ bản đầy đủ).

Đương nhiên, khi quyết định mua xe cũ thì khách hàng cũng cần phải mất công kiểm tra xe kỹ càng hơn để phát hiện những vấn đề trục trặc có thể gặp phải để nhằm đảm bảo vận hành ổn định.

KẾT LUẬN

Nếu như Mitsubishi Attrage CVT Premium đem tới các trải nghiệm sở hữu xe mới cùng những trang bị ấn tượng thì Honda City lại sở hữu những trang bị vượt trội hơn. Tùy theo ưu tiên mà khách hàng có thể lựa chọn cho mình chiếc xe phù hợp.