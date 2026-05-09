Tân binh” xe ga 150cc lộ diện với loạt trang bị đáng gờm

150SC-F 2026 là sản phẩm vừa được CFMOTO giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị với thiết kế thanh lịch và thực dụng cao. Tổng thể thân xe mang các đường nét mềm mại, liền lạc, hạn chế tối đa các chi tiết góc cạnh mạnh, qua đó tạo cảm giác hiện đại và thân thiện hơn trong môi trường sử dụng hàng ngày.

Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn LED projector tách đôi hai bên, kết hợp dải đèn định vị ban ngày đặt dọc phía trên, tạo nên diện mạo nhận diện khá riêng biệt trong phân khúc. Một thay đổi đáng chú ý trên 150SC-F so với các biến thể trước đó là việc sử dụng sàn để chân phẳng. Thiết kế này giúp tối ưu hóa khả năng sử dụng thực tế, cho phép người dùng dễ dàng mang theo đồ đạc, túi xách hoặc vật dụng cá nhân, đồng thời tăng sự linh hoạt trong tư thế ngồi.

Về sức mạnh vận hành, CFMOTO trang bị cho mẫu xe động cơ xi-lanh đơn dung tích 149cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,8 kW cùng mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm, được đánh giá là khá phù hợp cho một mẫu scooter đô thị trong phân khúc 150cc, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những chuyến đi ngắn ngoài thành phố.

CFMOTO 150SC-F tiếp tục gây ấn tượng với danh sách trang bị hướng tới tính an toàn và tiện nghi. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi, hệ thống kiểm soát lực kéo, cùng màn hình màu TFT kích thước 6,2 inch hỗ trợ hiển thị thông tin và dẫn đường thông qua tính năng MOTOPLAY. Bên cạnh đó là hệ thống khởi động không cần chìa (keyless), cổng sạc USB và Type-C, cùng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ xe, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện đại.

Tại thị trường Trung Quốc, CFMOTO 150SC-F 2026 được bán với mức giá 11.000 nhân dân tệ - khoảng 42,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.