Biển cấm dừng và cấm dừng đỗ khác nhau nhưng tài xế vẫn dễ mất tiền vì nhầm biển

Cấm dừng và cấm đỗ khác gì nhau?

Theo quy định tại Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, dừng xe là trạng thái phương tiện đứng yên tạm thời trong một khoảng thời gian cần thiết để cho người lên, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, thực hiện công việc khác hoặc xử lý tình huống. Còn đỗ xe là trạng thái phương tiện đứng yên không giới hạn thời gian.

Điểm khác biệt này cũng tạo nên ý nghĩa của hai lo biển báo cấm mà tài xế thường gặp trên đường. Theo đó, biển “Cấm đỗ xe” (P.131) với 1 dấu gạch chéo, chỉ cấm hành vi đỗ xe tại khu vực tính từ đằng sau biển báo. Nói cách khác, trong khu vực này, tài xế không được để xe đứng yên theo trạng thái đỗ, nhưng vẫn có thể dừng xe theo đúng quy định.

Trong khi đó, biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” (P.130) với 2 dấu gạch chéo hình chữ "X" có phạm vi cấm rộng hơn, bởi không chỉ cấm đỗ mà còn cấm cả việc dừng xe.

Hai loại biển P.130 và P.131 theo QCVN 41:2024/BGTVT.

Trên thực tế, nhiều tài xế, nhất là những lái mới vẫn bị nhầm 2 loại biển báo này. Nhiều người cho rằng chỉ cần ngồi trên xe, bật đèn cảnh báo hoặc dừng trong thời gian ngắn để đón, trả khách là không vi phạm. Tuy nhiên, nếu vị trí đó có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, việc dừng xe cũng thuộc hành vi bị cấm.

Với mỗi hành vi phạm, mức xử phạt cũng có sự khác nhau. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với ô tô, hành vi dừng xe tại nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” bị phạt 600-800 nghìn đồng. Trong khi đó, hành vi đỗ xe tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” bị phạt 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Nhiều vị trí mặc định cấm dừng đỗ xe dù không cần cắm biển cấm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đừng thấy “dừng vài phút” mà chủ quan

Trong thực tế, không ít trường hợp tài xế dừng xe đón người, chờ người thân hoặc bốc dỡ hàng hoá rồi cho rằng chỉ đứng vài phút nên không bị tính là đỗ xe.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở thời gian phương tiện đứng yên mà còn ở vị trí và cách thức dừng, đỗ. Nếu đã đi vào khu vực có biển cấm dừng đỗ (P.130), tài xế không được dừng xe, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Còn ở nơi có biển cấm đỗ xe (P.131), dù được phép dừng xe nhưng tài xế vẫn cần tuân thủ các quy định khác được nêu trong Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, khi dừng hoặc đỗ xe, người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: Bên trái đường một chiều; Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; Trên cầu, gầm cầu vượt; Song song với một xe khác đang dừng, đỗ; Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau; Nơi dừng của xe buýt; Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức; Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; Trong phạm vi an toàn của đường sắt; Che khuất biển báo hiệu đường bộ...

Ngoài ra, Điều 18 cũng nêu rõ: "Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Đáng chú ý, mức phạt cho hành vi dừng đỗ xe trái phép theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP dù chỉ ở mức từ 600 nghìn đồng nhưng nếu hành vi đó làm cản trở, gây ùn tắc giao thông, tài xế có thể bị phạt tiền tới 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Thậm chí, nếu việc dừng đỗ xe trái phép là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các chuyên gia cho rằng, khi gặp biển “Cấm đỗ xe”, tài xế cần hiểu rằng mình không được đỗ xe nhưng phải đặc biệt chú ý cách dừng xe để không biến hành vi dừng thành vi phạm khác. Còn với biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, cách an toàn nhất là không đưa phương tiện vào trạng thái đứng yên tại khu vực bị cấm và cần đưa xe đến vị trí được phép dừng đỗ một cách hợp lý.