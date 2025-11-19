Tình hình doanh số Toyota Corolla Cross năm 2025

Sang năm 2025, Toyota Corolla Cross tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV đô thị khi liên tiếp nằm trong top xe bán chạy của tháng. Tính cho tới hết tháng 10, doanh số cộng dồn năm 2025 của Corolla Cross đã đạt 7181 xe, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 2025.

Với con số ở hiện tại, Corolla Cross chỉ còn cách doanh số cả năm 2024 là 463 xe. Và nếu duy trì tốc độ tăng tưởng, chắc chắn năm 2025 sẽ là năm bứt phá doanh số của Corolla Cross. Trong tháng 10 vừa qua, Corolla Cross đạt doanh số 1020 xe.

Sự tăng trưởng cho thấy sức hút vẫn chưa hề giảm của mẫu SUV của thương hiệu Nhật. Đồng thời, đây cũng là thành công của chiến lược giá từ Toyota, khi mà từ tháng 5/2025, hãng liên tiếp tung ra chương trình ưu đãi hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng mua Corolla Cross.

Hiện nay, Corolla Cross có giá bán từ 820 - 905 triệu đồng, với hai phiên bản cho khách hàng lựa chọn tương ứng hai loại động cơ khác nhau:

Bản 1.8 V được trang bị động cơ xăng dung tích 1.8L kết hợp hộp số vô cấp CVT, cho công suất 138 mã lực và mô men xoắn 172 Nm.

Bản 1.8 HEV là sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm) và một mô-tơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm. Chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của cỗ máy hybrid vô cùng ấn tượng khi chỉ hết 3,01L/100km trong điều kiện đô thị, tiết kiệm gấp 1,5 – 2 lần so với động cơ đốt trong.

Ngoài thành công trong phân khúc SUV hạng B, thì riêng Crolla Cross 1.8 HEV hiện cũng là một trong những mẫu xe hybrid bán chạy nhất trên thị trường hiện nay.