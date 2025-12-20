Xe máy điện Honda S09R siêu gọn nhẹ, pin lithium đi 80 km/lần sạc

Đi theo xu hướng "điện hóa" phương tiện giao thông, Honda đã ra mắt nhiều dòng xe máy điện khác nhau để đáp ứng các thị trường khác nhau. Tại Trung Quốc, liên doanh Honda Sundiro đã giới thiệu mẫu xe máy điện mang tên S09R.

Hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố, xe máy điện Honda S09R sở hữu thiết kế gọn nhẹ với kích thước tổng thể chỉ 1714 x 698 x 1031 mm, chiều cao yên 716mm và trọng lượng khoảng 53 kg giúp phù hợp với thể trạng của nhiều người dùng. Xe sở hữu yên xe solo cùng với sàn để chân phẳng, nhờ đó cho tư thế ngồi lái thoải mái và hướng tới nhu cầu di chuyển cá nhân. Xe cũng có phần đuôi xe được thiết kế mục đích kép, người dùng cũng có thể chở một số đồ nhẹ với phần đuôi dài này.

Khung xe của S09R được chế tạo từ thép carbon chất lượng cao, mang lại độ cứng vững cần thiết trong quá trình vận hành. Xe được trang bị giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi tạo sự ổn định cho quá trình vận hành hàng ngày. Xe cũng sử dụng vành đúc và lốp không săm kích thước 3.00-10 cho vận hành an toàn.

Honda S09R được trang bị hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, mang lại khả năng kiểm soát tốt và cảm giác phanh rõ ràng trong điều kiện di chuyển hàng ngày. Khoảng sáng gầm xe ở mức 148 mm giúp xe dễ dàng vượt qua các đoạn đường mấp mô hoặc ngập nhẹ.

Xe máy điện Honda này cũng được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ các thông tin cần thiết như mức pin, thời gian và trạng thái vận hành. Cụm đồng hồ này cũng có thể kết nối với smartphone để đưa tới những trải nghiệm hiện đại. Hệ thống đèn LED toàn phần cải thiện khả năng chiếu sáng và tăng mức độ an toàn khi di chuyển ban đêm.

Về khả năng vận hành, Honda S09R được trang bị động cơ điện công suất 400 W, cho khả năng tăng tốc êm ái và ổn định, đặc biệt ở dải tốc độ thấp. Xe có vận tốc tối đa khoảng 25 km/h, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị và khu dân cư. Xe được trang bị pin lithium 48V24Ah cho quãng đường vận hành tối đa tới 80 km/lần sạc. Pin được đặt cố định phía dưới yên xe, nên người sử dụng có thể sạc trực tiếp trên xe.