Maserati hồi sinh mẫu siêu xe MC12 từ GT2 Stradale Fuoriserie

Maserati GT2 Stradale “Tribute to MC12” được chế tác duy nhất dành cho một khách hàng tại Đài Loan. Đây là chiếc xe tôn vinh khả năng biến hóa mỗi chiếc xe trở thành tác phẩm độc bản của thương hiệu Cây đinh ba, nơi di sản đường đua, sự đổi mới và nghệ thuật thủ công hòa quyện thành một mô hình duy nhất.

Maserati kỷ niệm tác phẩm mới nhất từ chương trình cá nhân hóa Maserati Fuoriserie thông qua ra mắt chiếc GT2 Stradale đặc biệt được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng cho một nhà sưu tầm nổi tiếng người Đài Loan. GT2 Stradale “Tribute to MC12” được ra mắt và bàn giao cho chủ nhân tại trụ sở chính của Maserati ở Modena. Sự kiện đánh dấu trải nghiệm đỉnh cao xoay quanh các giá trị của Thung lũng Tốc độ nước Ý (Motor Valley) cùng bề dày di sản 112 năm của thương hiệu ô tô lâu đời nhất vùng này.

GT2 Stradale "Tribute to MC12" nổi bật với cách tân tinh tế từ lớp áo ngoại thất Leggenda.

GT2 Stradale "Tribute to MC12" nổi bật với cách tân tinh tế từ lớp áo ngoại thất Leggenda, từng được giới thiệu lần đầu trên dòng xe đặc biệt cùng tên của chiếc MC20 đời 2024. Xe kết hợp giữa sắc xanh Matte Digital Mint tinh tế và thân xe màu đen Nero Essenza, được điểm xuyết bởi các chi tiết hoàn thiện màu vàng Giallo Avia Pervia.

Các màu sắc biểu tượng của đội đua lừng danh Vitaphone Racing team MC12 GT1 – đội từng giành ba chiến thắng (các năm 2005, 2006 và 2008) cùng hai lần về nhì (2007 và 2009) tại giải đua huyền thoại 24 Hours of Spa, kỷ lục tại giải đua sức bền cổ điển của Bỉ.

Maserati kỷ niệm tác phẩm mới nhất từ chương trình cá nhân hóa Maserati Fuoriserie.

Tính cá nhân hóa được mở rộng đến từng chi tiết của xe, các biểu tượng Cây đinh ba ở phần đầu xe, các trụ và logo Maserati phía sau được hoàn thiện bằng màu vàng bóng, trong khi logo Maserati Fuoriserie trên vè bánh sau mang sắc xanh Digital Mint đồng điệu với màu sơn ngoại thất. Thêm một lời khẳng định cho DNA đua của xe, cánh gió sau bằng sợi carbon cỡ lớn cũng mang chữ ký Maserati màu Giallo Avia Pervia.

Một điểm lần đầu xuất hiện trên GT2 Stradale nhấn mạnh tính độc quyền của xe là các chi tiết khí động học bằng sợi carbon hoàn thiện bóng, bốn khe hút gió trên nắp ca-pô, cửa gió phía trước đến các ống dẫn gió và cánh gió phía sau nổi bật đặc tính kỹ thuật và sự tỉ mỉ trong chế tác thủ công của xe.

Fuoriserie đã tạo điểm nhấn ngoại thất bởi hệ thống phanh gốm carbon cùng cùm phanh sơn màu vàng, bộ mâm xe khóa tâm (centerlock) sơn đen mờ dạng anodized và gói trang bị Performance Plus. Đặc tính thể thao của ngoại thất tiếp tục được truyền tải vào khoang cabin, nơi các ghế đua bọc da Alcantara màu đen thêu hình Cây đinh ba màu vàng trên tựa đầu, kết hợp với dây đai an toàn bốn điểm đồng màu.

GT2 Stradale nhấn mạnh tính độc quyền của xe là các chi tiết khí động học bằng sợi carbon hoàn thiện bóng.

Huy hiệu chuyên biệt "Tribute to MC12" gắn trong cabin được thực hiện theo yêu cầu riêng của khách hàng. Được sản xuất tại nhà máy lịch sử của Maserati ở Modena, GT2 Stradale là sự tổng hòa hoàn hảo giữa bí quyết đúc kết từ đường đua và chuyên môn chế tạo siêu xe thể thao chạy phố của Cây đinh ba.

Siêu xe này mang triết lý kỹ thuật của xe đua lên đường phố. Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ V6 Nettuno sản sinh công suất 640 mã lực, cho phép GT2 Stradale tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2.8 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h.

Đặc tính thể thao của ngoại thất tiếp tục được truyền tải vào khoang cabin.

Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ V6 Nettuno sản sinh công suất 640 mã lực.

Sự kiện dành riêng cho GT2 Stradale "Tribute to MC12" nằm trong chuỗi hoạt động của Year of the Trident – chương trình kỷ niệm 100 năm thành lập logo biểu tượng và chiến thắng đua xe đầu tiên của Maserati, vào ngày 25/4/1926, sau vô-lăng của chiếc Tipo 26 huyền thoại, Alfieri Maserati đã giành chiến thắng ở phân hạng của mình và đứng thứ 8 chung cuộc, đánh dấu sự khởi đầu của một truyền thống đua xe góp phần định hình bản sắc của thương hiệu.