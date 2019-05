Tổng hợp những nguyên tắc lùi xe ô tô cánh tài xế cần nắm lòng khi di chuyển

Hướng dẫn một số nguyên tắc cơ bản mà cánh tài xế cần phải nắm rõ khi muốn lùi xe ô tô trong mọi tình huống

Lúc mới học lái xe ô tô, có lẽ việc lùi xe sẽ gây nhiều khó khăn cho những tài mới. Hãy tham khảo những nguyên tắc lùi xe được chúng tôi tổng hợp sau đây, có lẽ nó sẽ giúp ích trong quá trình lái xe của bạn.

Trước tiên hãy chỉnh gương chiếu hậu

Chỉnh gương chiếu hậu giúp lái xe có tầm quan sát phía sau hợp lý hơn ở mỗi trường hợp cần lùi cụ thể. Đối với những tài xế có nhiều kinh nghiệm lái xe ô tô có thể không quan tâm lắm trong vấn đề này. Tuy nhiên, đây là một trong những việc làm rất cần thiết cho cánh tài mới.

Nhiều người có thói quen gập thấp gương bên phía khách để quan sát được vệt bánh xe cuối cùng. Người quen xe có thể ước lượng chính xác kích thước của xe, từ đó không phải chỉnh gương quá nhiều.

Tiếp theo, hãy dừng xe, bật đèn cảnh báo và cài số lùi

Ở mỗi xe lại có cách vào lùi khác nhau từ số sàn tới số tự động. Dù là xe loại nào, bạn hãy luôn nhớ đạp phanh va giữ chân ở phanh xe trong suốt quá trình di chuyển.

Tiếp theo hãy cố gắng xác định hướng xe

Tận dụng những điểm cố định trong không gian gần để xác định hướng xe, vị trí xe cũng như để canh xe, vị trí phải dừng. Tập thói quen tạo cảm giác vị trí, khoảng cách tương đối khi lấy cạnh dưới của kính chắn gió phía sau làm điểm so sánh. Khi đi xe ngoài phố cần tiến vào táp lề, từ vị trí người lái nhìn qua cạnh dưới kính chắn gió phía trước sẽ thấy điểm giao nhau với vỉa hè.Lái chậm

Số lùi luôn là số khỏe nhất trong hộp số, tức cùng mức nhả côn, đạp ga (hay nhả phanh ở xe số tự động) như nhau thì số lùi bao giờ cũng chạy nhanh hơn số một. Hơn nữa, tầm nhìn hạn chế nên lái chậm là cách an toàn nhất khi tình huống bất ngờ xảy ra.

Khi lái xe hãy nhớ nguyên tắc "tiến bám lưng, lùi bám bụng"

Lúc bước chân vào các trung tâm dạy lái xe ô tô thì đây là một trong những nguyên tắc mà các thầy cô luôn truyền đạt lại cho học viên của mình khi bắt đầu tiếp xúc với vô lăng. Nói một cách dễ hiểu hơn, "phải tiến và lùi ở đường chữ S hoặc đường zích zắc", tức là khi tiến phải bám vào bên cua rộng hơn, ví dụ cua trái thì bám phải, cua phải bám trái. Ngược lại, lùi phải bám phải và lùi trái bám trái.

Trên khúc cua hẹp nhưng phân làn, lưng và bụng chỉ tính cho làn mà xe đang di chuyển. Không tính cho cả đường bởi như thế dễ dẫn tới đấu đầu với xe ngược chiều. Cánh tài xế cần nên cẩn trọng khi lùi xe ở những nới có địa hình hẹp.

Bên cạnh đó, khi lùi xe bạn cũng nên nhớ "trái là phải, phải là trái", nguyên tắc này bạn phải đặc biệt quan tâm để không gây ra tổn thất cho xe ô tô.

Hãy xuống xe quan sát nếu cần thiết

Theo một số lời khuyên từ những cánh tài xế dày dặn kinh nghiệm, trong điều kiện thiếu ánh sáng, môi trường lạ, phải lùi vào vị trí khó thì tài xé nên xuống xe quan sát địa hình để canh lề và đưa ra những sự lựa chọn tối ưu. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết mưa giông có thể gây khuất tầm nhìn, việc xuống xe quan sát là hết sức cần thiết không chỉ riêng tài non lái, mà nó đặc biệt quan trọng đối với mọi tài xế.

Tài xế có nên quay đầu lại quan sát khi muốn lùi xe?

Đây luôn là tranh cãi lớn nhất khi lùi xe dù là tài già hay tài non, chỉ cần nhìn vào gương chiếu hậu hay phải quay hẳn đầu trở lại để quan sát? Quay đầu lại tài xế sẽ có góc quan sát thuận mắt và thật hơn khi nhìn qua gương, nhưng điều đó có thực sự cần thiết?

Thực tế, nếu nhìn qua gương chiếu hậu trong xe và thấy cửa kính hậu thường là cách để tài xế ước lượng xem xe đã sát vách chưa. Quan sát theo cách này chỉ phù hợp khi tài xế ước lượng tốt kích thước của xe.

Một thực tế là gương chiếu hậu ngoài (đặc biệt là bên phụ) là gương lồi và thường đi kèm dòng cảnh báo "khoảng cách trong gương giữa các vật thể xa hơn so với thực tế bên ngoài (objects in mirror are closer than they appear)", có nghĩa chiếc xe đi sau có khoảng cách thực tế gần hơn so với khoảng cách nó hiển thị trên gương, để người lái không chủ quan. Gương chiếu hậu trong thường là gương phẳng nên phản ánh đúng khoảng cách. Do đó, việc dùng gương nào là thói quen của mỗi người khi đã có kinh nghiệm.

Như vậy chúng ta đã biết được rằng chỉ nhìn qua gương hay quay hẳn đầu lại có tác dụng như nhau nếu tài xế đã ước lượng được khoảng cách thực tế. Tuy nhiên, một điều đơn giản và dễ hiểu, đó là khi quay đầu lại sẽ gây khó khăn hơn cho tài xế.