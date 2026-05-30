Thị trường Việt Nam có thêm phiên bản giá hấp dẫn cho dòng xe Maserati Grecale

Trong thế giới SUV hạng sang ngày càng cạnh tranh, nơi nhiều mẫu xe đang dần trở nên “quá giống nhau” về công nghệ và trải nghiệm vận hành, Maserati Grecale xuất hiện như một lựa chọn mang nhiều cảm xúc khác biệt. Mẫu SUV đến từ Ý không chỉ đơn thuần hướng đến hiệu năng hay sự sang trọng, mà còn tập trung vào thứ làm nên DNA đặc trưng của Maserati: cảm xúc lái.

Sự thanh lịch kiểu Ý, chất thể thao đặc trưng cùng khả năng vận hành linh hoạt được kết hợp hài hòa trên Grecale, tạo nên một mẫu SUV có thể đồng hành nhẹ nhàng mỗi ngày nhưng vẫn đủ khả năng khơi gợi phấn khích sau mỗi cú nhấn ga.

Maserati Grecale sẽ nằm ngay giữa hai dòng xe đã được biết đến khá nhiều đó là Macan và Cayenne.

Đáng chú ý, mẫu xe này được tích hợp sẵn nhiều trang bị cao cấp vốn thường chỉ xuất hiện dưới dạng tùy chọn trên nhiều mẫu SUV châu Âu cùng phân khúc. Điều này giúp Grecale tạo ra lợi thế đáng kể về giá trị cấu hình thực tế, khi ở nhiều đối thủ, chi phí nâng cấp có thể khiến giá xe tăng thêm đáng kể, thậm chí lên đến khoảng 30% giá trị xe.

Một trong những điểm nhấn đặc trưng nhất trên Grecale chính là hệ thống ống xả thể thao chủ động Sport Exhaust – yếu tố được xem như “linh hồn âm thanh” của Maserati. Ở chế độ vận hành thông thường, chiếc SUV vẫn giữ được sự êm ái và lịch lãm cần thiết cho việc di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, khi chuyển sang chế độ Sport, hệ thống van xả chủ động mở ra, giải phóng âm thanh cơ khí mạnh mẽ và giàu cảm xúc từ khối động cơ Ý mà không cần bất kỳ sự giả lập nào thông qua loa điện tử.

Đây là chi tiết thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản hiệu năng cao hoặc danh sách tùy chọn đắt tiền ở nhiều thương hiệu khác. Với Maserati, Sport Exhaust được xem là một phần bản sắc thương hiệu – nơi âm thanh không đơn thuần là yếu tố kỹ thuật, mà là một phần của trải nghiệm lái đầy cảm xúc.

Không gian nội thất của Grecale tiếp tục thể hiện rõ triết lý sang trọng kiểu Ý. Cabin được hoàn thiện bằng chất liệu da full-grain cao cấp – loại da tự nhiên nguyên tấm thuộc nhóm chất lượng cao nhất trong ngành công nghiệp da. Không chỉ xuất hiện trên ghế ngồi, chất liệu này còn được sử dụng rộng rãi ở bảng taplo, tappi cửa, bệ tỳ tay cùng nhiều bề mặt nội thất khác, mang lại cảm giác tinh tế và đồng nhất cho toàn bộ khoang cabin.

Bên cạnh thiết kế và vật liệu hoàn thiện, trải nghiệm âm thanh trên Grecale cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Maserati hợp tác độc quyền cùng Sonus faber – thương hiệu âm thanh hi-end nổi tiếng của Ý – để phát triển hệ thống âm thanh dành riêng cho mẫu SUV này.

Khách hàng Việt có thể lựa chọn giữa cấu hình Premium 14 loa công suất 860W hoặc High Premium 21 loa công suất 1.285W. Đặc biệt, hệ thống Sonus faber High Premium vừa được Hiệp hội Chuyên gia Hình ảnh và Âm thanh Quốc tế (EISA) vinh danh với giải thưởng “Best Product 2023-2024” ở hạng mục hệ thống âm thanh cao cấp dành cho xe hơi.

Không đơn thuần tạo ra chất âm mạnh mẽ, Sonus faber trên Grecale được tinh chỉnh nhằm phù hợp với không gian cabin, mang đến trải nghiệm âm thanh tự nhiên, giàu chiều sâu và giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa Maserati và Sonus faber cũng tạo nên một tổng thể đồng nhất hiếm thấy: xe Ý, thiết kế Ý và âm thanh Ý.

Quan trọng hơn cả, Grecale mang đến sự cân bằng mà không phải mẫu SUV hiệu năng cao nào cũng làm được. Xe đủ êm ái, linh hoạt và dễ điều khiển để sử dụng hàng ngày trong đô thị hoặc trên những hành trình dài, nhưng đồng thời vẫn có thể chuyển đổi rõ rệt sang trạng thái thể thao hơn khi người lái cần nhiều cảm xúc phía sau vô-lăng.

Maserati Grecale GT được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp.

Sự thay đổi này không chỉ đến từ các chế độ lái, mà còn thể hiện qua phản hồi chân ga, cảm giác vận hành và âm thanh đặc trưng từ hệ thống ống xả. Grecale không cố gắng trở thành một chiếc SUV quá cực đoan về hiệu năng, mà chọn cách thích nghi với nhiều phong cách sử dụng khác nhau – vừa đủ tinh tế cho đời sống thường nhật, vừa đủ chất thể thao để giữ đúng tinh thần Maserati.

Trong một phân khúc đang ngày càng đề cao thông số và công nghệ, Maserati Grecale chọn cho mình hướng đi riêng: tập trung vào trải nghiệm, cảm xúc và chất Ý đặc trưng. Đó cũng chính là điều khiến mẫu SUV này trở nên khác biệt.

Tại Việt Nam, Maserati Grecale GT hybrid có công suất 300 mã lực và hiện có giá bán từ 3,83 tỷ đồng cho cấu hình tiêu chuẩn và được nhập khẩu chính hãng.