Toyota Alphard HEV có mặt tại thị trường Đông Nam Á, sớm về Việt Nam

Toyota vừa giới thiệu Alphard thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á. Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của biến thể HEV Smart, giúp mở rộng danh mục sản phẩm lên 6 phiên bản. Tại Thái Lan, Alphard mới có giá từ 107.400 USD tương đương 2,82 tỷ đồng cho phiên bản HEV Smart tiêu chuẩn, trong khi phiên bản cao cấp nhất HEV Premium Luxury Eclipse Edition được niêm yết ở mức 141.000 USD tương đương 3,7 tỷ đồng.

Xe tiếp tục được phát triển theo triết lý "Seamless Serenity", tập trung vào sự êm ái, tiện nghi và nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch, hệ thống đèn LED toàn phần cùng đèn báo rẽ dạng tuần tự.

Toyota vừa giới thiệu Alphard thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á.

Khoang lái sở hữu màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ định vị và kết nối T-Connect là trang bị tiêu chuẩn. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da Premium Nappa kết hợp vật liệu tổng hợp. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đều có chức năng sưởi và thông gió.

Toyota tiếp tục giành nhiều trang bị cho hàng ghế thứ hai với chức năng massage, chế độ Smart Comfort và máy tính bảng điều khiển có thể tháo rời để thao tác các tính năng trong xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị kính tối màu cho khoang sau, rèm che nắng chỉnh điện ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, gương chiếu hậu chống chói tự động cùng hệ thống điều hòa tự động 4 vùng tích hợp công nghệ Nanoe X.

Khoang lái sở hữu màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch.

Cung cấp sức mạnh cho xe là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng, dung tích 2.5L và mô tơ điện cho tổng công suất 250 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hệ dẫn động điện tử E-Four. Xe cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới, đi kèm camera quan sát 360 độ và 6 túi khí.

Bên cạnh phiên bản mới, Toyota còn giới thiệu gói trang bị Eclipse Edition dành cho toàn bộ các phiên bản Alphard. Điểm nhấn của gói này là lớp phim bảo vệ sơn ngoại thất hoàn thiện dạng mờ, giúp tăng khả năng chống trầy xước và bảo vệ bề mặt sơn. Tùy chọn này chỉ áp dụng với những xe có màu sơn ngoại thất đen.

Theo kế hoạch, Toyota Alphard sẽ được mở bán tại Thái Lan từ tháng 8. Việc bổ sung phiên bản HEV Smart cùng gói Eclipse Edition giúp dải sản phẩm Alphard đa dạng hơn, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc MPV cao cấp.