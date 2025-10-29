Độ bền đáng kinh ngạc của pin xe điện đã qua sử dụng

Nhiều người hoài nghi lo ngại rằng sau vài năm, bộ pin đắt tiền trong xe điện sẽ trở nên vô dụng, giống như một chiếc smartphone cũ. Liệu pin có hỏng sau 5 năm? Việc thay thế có tốn kém không? Giờ đây, một nghiên cứu từ Thụy Điển đã chỉ ra rằng những lo ngại này có thể đã bị thổi phồng.

Người dùng có thể yên tâm với tuổi thọ pin xe điện hiện nay.

Công ty môi giới xe cũ Kvdbil đã phân tích 1.300 xe thuần điện (HEV) và xe cần cắm sạc (plug-in hybrid (PHEV)) đã qua sử dụng để đánh giá tình trạng pin. Kết quả cho thấy 80% số xe vẫn giữ được hơn 90% dung lượng pin ban đầu, cho thấy sự xuống cấp của pin không phải là vấn đề lớn như nhiều người lo ngại. Điều này chỉ ra rằng công nghệ pin xe điện thực sự có độ bền đáng kinh ngạc.

Trong số các mẫu xe được thử nghiệm, Kia EV6 nổi bật với mức độ hao mòn pin thấp nhất, theo sau là Kia e-Niro. Các mẫu xe điện nổi tiếng khác như Tesla Model Y và Audi Q4 e-tron cũng nằm trong danh sách những xe có hiệu suất pin tốt nhất.

Để có được kết quả này, Kvdbil đã đo “Tình trạng sức khỏe” (SoH) của pin, một chỉ số so sánh tình trạng hiện tại của pin với dung lượng khi mới. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm 723 xe HEV và 643 xe PHEV, thu thập được một bộ dữ liệu phong phú. Martin Reinholdsson, quản lý thử nghiệm tại Kvdbil, cho biết: “Chúng tôi hơi ngạc nhiên khi có nhiều kết quả tốt đến vậy”.

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 1.000 mẫu xe điện để đảm bảo tính chính xác cao.

Niềm tin người dùng mới là thách thức

Kvdbil không công bố danh sách những chiếc xe có hiệu suất kém nhất, vì hao mòn pin không liên quan đến một thương hiệu hay mẫu xe cụ thể. Thay vào đó, các yếu tố như quãng đường di chuyển, tuổi thọ, khí hậu, phong cách lái xe và thói quen sạc pin mới là nguyên nhân chính. Điều này cho thấy cách sử dụng xe điện quan trọng hơn cả thiết kế của nó.

Các mẫu xe điện có pin khỏe nhất: 1. Kia EV6 2. Kia e-Niro 3. Tesla Model Y 4. Audi Q4 e-tron 5. Opel Mokka-e 6. Mazda MX-30 7. Fiat 500e 8. Volvo XC40 9. Volkswagen ID.4 10. Skoda Citigo-e

Chủ sở hữu xe điện có thể kiểm soát tuổi thọ pin tốt hơn mong đợi. Lời khuyên từ Reinholdsson là: tránh sạc pin đến 100% mỗi đêm, dừng ở mức 80% cho việc lái xe hàng ngày; hạn chế sử dụng sạc nhanh DC hàng ngày; và tránh đỗ xe trong điều kiện quá nóng hoặc quá lạnh.

Thói quen sử dụng xe mới tác động lớn đến tuổi thọ pin.

Ngoài ra, một báo cáo từ đại lý xe điện tại Anh là RSEV cũng cho thấy một chiếc xe điện trung bình vẫn giữ được 90% dung lượng pin sau 144.800 km. Điều này cho thấy thế hệ xe điện hiện đại đang chứng minh độ bền vượt xa những gì các nhà phê bình lo ngại, đồng thời khẳng định rằng công nghệ này rất đáng tin cậy. Thách thức đối với các nhà sản xuất ô tô không chỉ là chế tạo pin tốt mà còn là thuyết phục công chúng tin tưởng vào nó.