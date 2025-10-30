Hãng điện tử ra mắt xe điện có thể kết nối với đồ gia dụng

Trong nhiều thập kỷ qua, Sharp đã trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng qua các sản phẩm như tivi, lò vi sóng và máy lọc không khí. Tuy nhiên, công ty điện tử Nhật Bản này đang có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực ô tô, nhằm mang lại sự tiện nghi của công nghệ gia đình cho những chuyến đi.

Sharp đang hợp tác với Foxconn để phát triển mẫu xe minivan điện LDK+ mới, dự kiến sẽ ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản vào cuối tháng này. So với nguyên mẫu năm 2024, phiên bản mới của LDK+ đã tiến gần hơn đến một chiếc xe sẵn sàng sản xuất, với thiết kế gần giống một chiếc minivan thông thường, bỏ đi kiểu dáng cabin cao của phiên bản trước.

Concept xe minivan điện LDK+ của Sharp

Mẫu xe mới có phần đầu nổi bật với cụm đèn pha LED toàn chiều rộng tích hợp vào lưới tản nhiệt mang logo Sharp. Mặc dù thiết kế tổng thể vẫn còn khá đơn giản, chiếc minivan này được trang bị cửa trượt và đuôi xe thẳng đứng, cho thấy nó đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất.

Bên trong cabin, LDK+ có một không gian mở rộng với sàn phẳng và ghế lái xoay hướng ra phía sau. Ghế dài dành cho ba hành khách được bố trí xa hơn về phía sau, tạo ra một không gian giống như phòng chờ với đèn chiếu sáng xung quanh. Sharp hình dung LDK+ như một "phần mở rộng của phòng khách" khi đỗ xe, với máy chiếu và màn hình có thể thu gọn, biến cabin thành một rạp chiếu phim di động hoặc không gian làm việc từ xa.

Chiếc xe điện này còn tích hợp nền tảng AIoT của Sharp, cho phép kết nối với các thiết bị gia dụng như máy điều hòa và máy giặt. Nó sử dụng AI để tìm hiểu thói quen và sở thích của người dùng, đồng thời hỗ trợ chức năng V2H, tích hợp năng lượng mặt trời và hệ thống pin dân dụng.

Mẫu xe điện có thể kết nối với các thiết bị gia dụng như máy điều hòa và máy giặt.

LDK+ chia sẻ nền tảng với Foxconn Model A, một mẫu xe đã được giới thiệu dưới dạng ý tưởng vào năm ngoái. Tuy nhiên, Sharp vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật của hệ thống truyền động điện hoặc bộ pin cho mẫu xe này. Dự kiến, chiếc minivan của Foxconn sẽ lăn bánh trên đường phố Nhật Bản vào đầu năm 2027 và sau đó mở rộng ra các thị trường ASEAN.

Thông tin chi tiết về thời điểm và địa điểm ra mắt phiên bản LDK+ vẫn chưa được Sharp xác nhận, nhưng sẽ được công bố tại Triển lãm Di động Nhật Bản vào ngày 30 tháng 10 tới.