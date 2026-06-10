Suzuki Jimny giảm giá "xả kho" tới 120 triệu đồng

Bước sang tháng 6/2026, Suzuki Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mới cho các dòng xe du lịch gồm Jimny, Fronx, XL7 và Swift. Trong đó, Jimny tiếp tục là tâm điểm khi nhận mức hỗ trợ cao nhất, đồng thời được tăng ưu đãi đáng kể so với tháng trước.

Cụ thể, khách hàng mua Suzuki Jimny trong tháng này được hưởng gói ưu đãi trị giá tới 120 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng kéo dài đến 6,5 năm. So với tháng 5/2026, giá trị khuyến mại dành cho mẫu xe này đã tăng thêm 35 triệu đồng. Chương trình hiện áp dụng cho những xe sản xuất năm 2024, cho thấy Suzuki đang đẩy mạnh kế hoạch giải phóng lượng xe tồn kho.

Không chỉ có ưu đãi từ hãng, một số đại lý còn triển khai thêm các chương trình hỗ trợ riêng nhằm kích cầu. Trước đó, tổng giá trị ưu đãi dành cho Jimny tại một số đại lý từng lên tới khoảng 180 triệu đồng, kéo giá bán thực tế của mẫu xe này xuống còn khoảng 609 triệu đồng.

Xếp sau Jimny về giá trị khuyến mại là Suzuki Fronx. Với bản GL số VIN 2025, khách hàng được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng lên đến 6,5 năm, tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng. Bản GLX số VIN 2025 nhận ưu đãi trị giá 70 triệu đồng với các hình thức hỗ trợ tương tự.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp GLX Plus được áp dụng mức ưu đãi thấp hơn. Xe số VIN 2026 được tặng gói bảo dưỡng kéo dài 5,5 năm trị giá khoảng 30 triệu đồng. Đối với xe số VIN 2025, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, bảo dưỡng miễn phí trong 2 năm và bảo hiểm vật chất 1 năm, với tổng giá trị khoảng 45 triệu đồng.

Dòng MPV XL7 cũng nằm trong danh sách được khuyến mại. Xe số VIN 2026 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng 1,5 năm, tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng. Với xe số VIN 2025, mức ưu đãi tăng lên khoảng 55 triệu đồng nhờ gói bảo dưỡng kéo dài tới 6,5 năm bên cạnh hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Mẫu xe còn lại là Swift chỉ được tặng bảo hiểm vật chất trong thời hạn một năm và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Hiện Suzuki Việt Nam phân phối 4 dòng xe du lịch gồm XL7, Swift, Jimny và Fronx. Trong 4 tháng đầu năm 2026, hãng đã bán được 2.616 xe tại Việt Nam, bao gồm cả xe tải. XL7 tiếp tục là mẫu xe du lịch có doanh số cao nhất của thương hiệu Nhật Bản với 842 xe được bàn giao đến khách hàng.