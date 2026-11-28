Suzuki Ignis thế hệ thứ ba được phát triển với hệ truyền động thuần điện, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong thành phố. Đây cũng là mẫu ô tô điện đầu tiên được Suzuki phát triển để phân phối trên phạm vi toàn cầu, dựa trên nền tảng của mẫu kei-car e Sky dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Theo định hướng "Easy to Switch", hãng muốn giúp người dùng chuyển đổi thuận tiện từ xe động cơ đốt trong sang ô tô điện cỡ nhỏ.

So với e Sky, Ignis 2027 có kích thước lớn hơn do không bị giới hạn bởi quy định dành cho xe kei-car. Xe dài 3.570 mm, rộng 1.565 mm, cao 1.635 mm và có chiều dài cơ sở 2.460 mm. Dù vậy, đây vẫn là thế hệ Ignis có kích thước nhỏ nhất từ trước đến nay.

Ngoại thất xe mang phong cách hiện đại với những đường nét bo tròn, phần mui tạo hiệu ứng nổi và cụm đèn LED trước, sau lấy cảm hứng từ các chữ số kỹ thuật số. Trong khi đó, khoang cabin có cấu hình 4 chỗ ngồi, thiết kế tối giản với màn hình giải trí trung tâm, cụm đồng hồ kỹ thuật số, điều hòa chỉnh bằng nút vật lý và ghế trước có sưởi.

Suzuki Ignis mới sử dụng nền tảng khung gầm HEARTECT-e chuyên biệt cho xe điện. Bộ pin đặt phẳng dưới sàn giúp hạ thấp trọng tâm, tăng độ cứng vững thân xe và tối ưu không gian nội thất.

Hệ truyền động gồm một mô-tơ điện đặt phía trước, dẫn động hai bánh, cho công suất tối đa 67 kW (90 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 133 Nm. Xe sử dụng bộ pin LFP (lithium iron phosphate) dung lượng 26 kWh.

Hiện Suzuki chưa công bố phạm vi hoạt động chính thức của Ignis phiên bản thương mại. Tuy nhiên, mẫu e Sky có chung nền tảng tại Nhật Bản đạt phạm vi di chuyển khoảng 310 km theo chu trình WLTC và hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 50 kW.

Một ưu điểm đáng chú ý của mẫu xe này là bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 4,5 m, giúp việc xoay trở trong những con phố hẹp hoặc bãi đỗ xe chật chội thuận tiện hơn. Xe còn được trang bị hệ thống treo tinh chỉnh riêng, phanh tái sinh năng lượng kết hợp phanh thủy lực và trợ lực phanh điện tử. Một số phiên bản có chế độ lái bằng một bàn đạp.

Trước khi ra mắt, Suzuki đã thử nghiệm Ignis trên đường công cộng tại châu Âu và nhiều thị trường khác, từ khu vực đô thị đông đúc đến những cung đường đèo dốc, nhằm tinh chỉnh hệ thống truyền động và khung gầm.

Theo kế hoạch, Suzuki Ignis mới sẽ bắt đầu được bán tại châu Âu và một số thị trường quốc tế từ mùa hè năm 2027. Giá bán và các thông tin thương mại chi tiết dự kiến được công bố gần thời điểm mở bán.