Đây là mẫu xe Suzuki Jimny được cho là bản nâng cấp mới

Truyền thông Nhật Bản cho rằng Suzuki Jimny sẽ có đợt nâng cấp lớn vào năm 2027, tập trung ở đầu xe. Suzuki chưa xác nhận, và phần lớn công nghệ an toàn được nhắc tới thực ra đã có trên xe đang bán tại Nhật. Thông tin xuất phát từ một báo cáo tại Nhật Bản, được trang xe Ấn Độ Cartoq dẫn lại đầu tháng 11.

Nếu đúng, đây sẽ là lần đổi ngoại hình đáng kể nhất kể từ khi thế hệ hiện tại ra mắt năm 2018, áp dụng cho cả bản 3 cửa lẫn 5 cửa. Mọi chi tiết dưới đây vẫn ở mức dự đoán, kể cả hình ảnh đang lan truyền, vốn là ảnh dựng đồ hoạ chứ không phải xe thật.

Theo báo cáo, Jimny giữ đèn pha tròn nhưng thêm dải LED định vị ban ngày dạng vòng. Lưới tản nhiệt 5 khe vẫn còn, các khe có thể được mở rộng, còn cản trước tạo khối rõ hơn với chi tiết mô phỏng tấm bảo vệ gầm. Những thay đổi ấy đều nằm trên một gương mặt quen, nên người đã biết Jimny vẫn nhận ra xe ngay.

Mẫu xe Jimny Nomade bản 5 cửa đang được sản xuất tại Ấn Độ.

Sau lớp vỏ ấy, Suzuki được cho là không đụng tới khung rời dạng thang, hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian có hộp số phụ và hệ treo cầu cứng 3 liên kết. Đây là phần làm nên khả năng đi địa hình của Jimny, nên quyết định giữ lại cũng dễ hiểu.

Chỗ dễ gây nhầm nằm ở danh sách an toàn. Phanh giảm thiểu va chạm Dual Sensor Brake Support II, ngăn chệch làn, hạn chế tăng tốc ngoài ý muốn khi lùi và ga tự động thích ứng đang được liệt kê như điểm mới của bản 2027, nhưng Suzuki đã đưa chúng lên Jimny 3 cửa tại Nhật từ tháng 11/2025 và Jimny Nomade 5 cửa từ đầu năm 2026, trong đó ga tự động thích ứng chỉ có ở bản số tự động.

Bản thân Cartoq cũng viết rằng các trang bị này nhiều khả năng được giữ lại, nghĩa là phần thực sự có thể mới chỉ còn lại việc mở rộng kết nối Suzuki Connect. Nếu công nghệ không đổi nhiều thì động cơ càng ít có lý do để đổi.

Báo cáo cho rằng Jimny 3 cửa thân hẹp tại Nhật vẫn dùng máy xăng tăng áp, cho công suất khoảng 64 PS và 96 Nm, đi cùng số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Bản Nomade 5 cửa sản xuất tại Ấn Độ giữ máy xăng, dung tích 1.5L K15B hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 102 PS và mô men xoắn cực đại đạt130 Nm.

Đầu năm 2026, những chiếc Jimny ngụy trang chạy thử trên tuyết với đầu xe che kín và dải đèn LED từng bị đồn là bản thuần điện. Torque Cafe thì nhận định cửa hút gió cùng bộ vi sai trước và sau cho thấy đó nhiều khả năng là bản nâng cấp động cơ xăng. Suzuki chưa xác nhận dự án Jimny điện hay hybrid nào, còn năm 2024, ông Toshihiro Suzuki, người đứng đầu hãng, từng tỏ ý không ủng hộ điện hoá mẫu xe này vì lo trọng lượng tăng.

Lộ trình được nhắc tới là Nhật Bản trước, Ấn Độ sau, các thị trường khác chưa rõ thời điểm. Tại Việt Nam, Suzuki bán chính hãng Jimny từ tháng 4/2024, là bản 3 cửa nhập từ Nhật, giá từ 789 triệu đồng, dùng động cơ 1.5L. Xe về từ Nhật nên cũng có thể hưởng đợt nâng cấp, nhưng hiện chưa có thông tin nào cho biết bao giờ.

Jimny Nomade bản 2026 tại Nhật đã có bộ hỗ trợ lái mới

Với một mẫu xe mà vẻ vuông vức chính là lý do người ta mua, giữ khung và chỉ làm mới đầu xe có lẽ là phần dễ đoán nhất của câu chuyện này. Còn gương mặt thật của Jimny mới ra sao, người mua vẫn phải đợi Suzuki công bố, vì những gì đang lan truyền lúc này mới chỉ là một bản dựng đồ hoạ.