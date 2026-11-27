Thị trường ô tô Việt Nam đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của các dòng xe sử dụng động cơ hybrid. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số xe hybrid đạt 17.948 chiếc, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng trưởng chung của phân khúc, Suzuki XL7 Hybrid lại có kết quả kinh doanh kém khả quan. Cụ thể, mẫu MPV 7 chỗ này mới bàn giao 1.386 xe trong 10 tháng đầu năm, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh số sụt giảm trong bối cảnh Suzuki liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, trong đó có hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Điều này cho thấy lợi thế về giá bán và chi phí lăn bánh chưa đủ để giúp XL7 Hybrid duy trì sức hút trước sự cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến khả năng vận hành, trang bị công nghệ và mức tiêu thụ nhiên liệu khi lựa chọn ô tô.

Đầu tháng 11/2026, phiên bản nâng cấp của XL7 đã chính thức có mặt tại các đại lý, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh số mẫu MPV này trong những tháng cuối năm.

Ở phiên bản mới, Suzuki XL7 được điều chỉnh thiết kế ngoại thất với lưới tản nhiệt hình thang tái thiết kế, cụm đèn trước sắc nét hơn và đèn sương mù có tạo hình vuông vức. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen, trong khi cụm đèn hậu được bổ sung chi tiết viền trang trí màu xám khói. Không gian nội thất cũng có một số thay đổi ở bảng táp-lô và vô-lăng.

Về trang bị, phiên bản GLX được bổ sung một số tiện nghi so với bản GL, gồm màn hình giải trí kích thước lớn, điều hòa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình và camera lùi.

Suzuki XL7 thế hệ mới tiếp tục được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản GL và GLX, có giá niêm yết lần lượt 569,9 triệu đồng và 599,9 triệu đồng.