Hyundai SantaFe "mông phẳng lì" giảm 100% lệ phí trước bạ

Hyundai vừa áp dụng giảm giá 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe SantaFe tại thị trường trong nước và dù là xe hạng D nhưng hướng đến tệp khách hàng mới muốn sở hữu xe 7 chỗ nhưng giá bán lại rất cạnh tranh trong phân khúc hạng C cao cấp.

Trên thực tế, mẫu xe gầm cao SantaFe vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc D như Ford Everest, Toyota Fortuner. Nhưng, cùng với việc giảm giá thì SantaFe đang là chiếc xe được những người vốn chỉ đang băn khoăn xe hạng C như Honda CR-V, Peugeot 3008, Mitsubishi Outlander nhắm đến.

Điểm khác biệt nhiều nhất giữa 2 phân khúc chính là kích cỡ và nội thất. Những chiếc xe SUV cỡ nhỏ có 7 chỗ ngồi thường có ghế sau khá nhỏ do phải nhường không gian cho 2 hàng ghế trước và sinh ra khái niệm xe 5+2. Xe cỡ nhỏ chở 7 người lớn có thể đáp ứng những quãng đường ngắn, nhưng dễ làm hành khách mệt mỏi hơn trong những chuyến đi xa.

Ngoài ra, xét về mặt vị thế, thì những chiếc xe cỡ nhỏ sẽ khiêm tốn hơn một chút về mặt hình ảnh so với xe cỡ lớn. Bù lại, xe cỡ nhỏ dễ di chuyển trong không gian hẹp, chi phí mua xe tiết kiệm hơn xe cỡ lớn.

Tuy nhiên, cùng với việc thị trường ô tô đang có nhiều biến động về giá, những chiếc xe cỡ lớn được trang bị những công nghệ trợ lái như Camera360, cảnh báo điểm mù, phanh chủ động… có thể thoải mái quan sát, di chuyển ngay cả trong những không gian chật hẹp như đô thị thì lợi thế của xe nhỏ không còn nhiều.

Santa Fe nằm trong phân khúc hạng D với công nghệ tiện nghi, không gian rộng rãi và giá cả cạnh tranh. Thiết kế “boxy” vuông vức nhiều người chưa quen mắt, song đó là xu hướng thiết kế tối ưu không gian nội thất cho người dùng mang tính toàn cầu.

Xe hỗ trợ cấu hình ghế linh hoạt, 6 chỗ thương gia hoặc 7 chỗ tiêu chuẩn, đáp ứng từ nhu cầu gia đình đông người đến các chuyến công tác đòi hỏi sự sang trọng, tối ưu hơn hẳn những chiếc xe hạng C. Các chi tiết như cửa sổ trời kép và điều hòa đa vùng độc lập cũng là những điểm cộng sáng giá.

Xe hạng C trọng lượng nhẹ hơn xe cỡ D, thường có dung tích xi lanh từ 1.6L - 2.0L vừa đủ để vận hành nhanh nhẹn trong đô thị, nhưng chưa đủ để phục vụ nhu cầu đa dụng trong những chuyến “phượt” đường dài và đa địa hình, trừ những bản cao cấp có động cơ Turbo hoặc động cơ lai Hybrid thì mức giá chẳng kém xe hạng D.

Mẫu xe SUV Hàn Quốc có chọn động cơ xăng mới hơn so đời trước, với 2 tuỳ chọn bản xăng, dung tích 2.5L cho công suất 194 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 246 Nm với hộp số tự động 8 cấp tiêu thụ dưới 8 lít/100km trên đường tiêu chuẩn, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng.

Ở bản Calligraphy xe được trang bị khối động xăng, dung tích 2.5L tăng áp, cho công suất 281 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 422 Nm với dẫn động 4 bánh HTRAC (tương tự 4WD) mang lại sức mạnh trên đa dạng địa hình. Hệ thống treo cải tiến và cách âm hai lớp giảm rung lắc, tiếng ồn, tối ưu hóa trải nghiệm trong không gian rộng rãi, mang lại cảm giác lái chắc chắn và thoải mái.

Hyundai Santa Fe đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho tới hết tháng 8/2025, điều này tạm đưa giá SantaFe về mức giá 941 triệu đồng - 1,201 tỷ đồng tuỳ từng phiên bản. Mức giá này làm khách hàng đang phân vân xe hạng C muốn suy nghĩ về chiếc xe to hơn.