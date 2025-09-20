Hyundai SantaFe Prestige 2.5L HTRAC đời 2025 giá tốt sau 22.000Km

Thị trường xe đã qua sử dụng vừa xuất hiện một chiếc Hyundai SantaFe Prestige 2.5L HTRAC đời 2025 siêu lướt, được rao bán với mức giá 1 tỷ 125 triệu đồng. Chiếc SUV 7 chỗ này mới chỉ vận hành 22.000 km, tình trạng còn gần như nguyên bản, thu hút sự chú ý của những khách hàng đang tìm xe gia đình rộng rãi, tiện nghi mà vẫn muốn tiết kiệm chi phí so với mua xe mới.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Được lắp ráp trong nước, SantaFe Prestige 2025 sở hữu thiết kế mạnh mẽ và hiện đại. Ngoại thất màu trắng kết hợp với các chi tiết tạo hình vuông vức, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn LED đặc trưng giúp chiếc xe nổi bật trên đường. Sau 22.000 km, nước sơn vẫn giữ độ bóng, thân vỏ và mâm bánh hầu như không trầy xước, phản ánh sự gìn giữ của chủ cũ.

Khoang nội thất màu đen mang phong cách cao cấp, với ghế da, màn hình trung tâm cỡ lớn, đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống giải trí đa phương tiện và các tiện ích hiện đại. Các hàng ghế đều còn rất mới, ít dấu hiệu sử dụng. SantaFe Prestige cũng được trang bị gói an toàn SmartSense với loạt tính năng như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm, ga tự động thích ứng, mang lại sự an tâm khi di chuyển.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Xe sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hộp số tự động, đi cùng hệ dẫn động AWD 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Khả năng vận hành cân bằng giữa sức mạnh và sự mượt mà, phù hợp cả đi phố lẫn đường trường. Chủ xe khẳng định khung gầm, máy số, keo chỉ còn zin 100%, chưa qua sửa chữa, hứa hẹn mang lại độ tin cậy cao cho người mua.

Một điểm đáng chú ý là biển số Hà Nội 30L-35977, thuận tiện cho khách hàng tại khu vực thủ đô muốn sang tên nhanh chóng. Odo 22.000 km tương đương mức sử dụng chưa đầy hai năm thông thường, được xếp vào loại siêu lướt trên thị trường xe cũ.

So sánh với giá niêm yết xe mới, Hyundai SantaFe Prestige 2.5L HTRAC 2025 hiện có chi phí lăn bánh hơn 1,3 tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành. Mức giá 1 tỷ 125 triệu đồng cho chiếc xe này được đánh giá là khá cạnh tranh, giúp người mua tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn sở hữu một mẫu SUV gần như mới.

Trong phân khúc SUV 7 chỗ, SantaFe là cái tên thường xuyên nằm trong top đầu về doanh số, nhờ thiết kế đẹp, tiện nghi cao và khả năng giữ giá ổn định. Với những ai đang tìm một chiếc xe gia đình đa dụng, chạy ít, còn bảo hành chính hãng, lựa chọn này có thể xem là hợp lý.

Thực tế, các tin rao SantaFe siêu lướt thường không tồn tại quá lâu trên thị trường, bởi nhu cầu mua dòng xe này khá lớn. Chính yếu tố giá hợp lý, tình trạng nguyên bản cùng uy tín thương hiệu Hyundai khiến chiếc SantaFe Prestige 2025 này dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của những người mua xe trong tầm giá hơn 1 tỷ đồng.