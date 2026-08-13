SUV 7 chỗ cỡ lớn MG RX9 nhiều khả năng về Việt Nam

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, MG đang lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với một số mẫu xe mới. Sau ZS và HS thế hệ mới, MG RX9 được cho là mẫu SUV tiếp theo có thể gia nhập thị trường Việt Nam, trong khi MG4 Urban cũng được nhắc tới như một lựa chọn thuần điện.

Nguồn tin từ đại lý cho biết, MG ZS và HS thế hệ mới có thể được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới. MG RX9 dự kiến xuất hiện sau đó. Tuy nhiên, hiện MG Việt Nam chưa công bố chính thức kế hoạch ra mắt cũng như thông số và giá bán dành cho thị trường trong nước.

MG RX9 đang lên kế hoạch về Việt Nam trong thời gian tới.

MG RX9 là mẫu SUV 7 chỗ với cấu hình ba hàng ghế. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt: 4.983 x 1.967 x 1.786 mm và chiều dài cơ sở 2.915 mm. Khoảng sáng gầm đạt 200 mm. Với kích thước này, MG RX9 nằm trong nhóm SUV 7 chỗ cỡ lớn và có thông số tổng thể tương đương một số mẫu xe như Hyundai Palisade.

Thiết kế ngoại thất của RX9 nổi bật với lưới tản nhiệt lớn đi cùng họa tiết Starburst mạ chrome. Cụm đèn trước LED kết hợp dải đèn hậu LED kéo dài theo chiều ngang. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước 20 inch.

MG RX9 là mẫu SUV 7 chỗ với cấu hình ba hàng ghế.

Bên trong, RX9 được thiết kế theo cấu hình 7 chỗ với ba hàng ghế, hướng tới không gian sử dụng cho gia đình. Khu vực táp-lô được bố trí cụm màn hình kép 12,3 inch, đảm nhiệm các chức năng hiển thị thông tin và giải trí. Hệ thống kết nối Apple CarPlay, Android Auto cũng được cung cấp tùy phiên bản và thị trường.

Trang bị tiện nghi của RX9 có sự khác biệt giữa các quốc gia. Một số phiên bản tại Đông Nam Á được bổ sung ghế trước có chức năng massage, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, đèn nội thất, cốp điện mở không cần dùng tay và nhiều tiện ích hỗ trợ người sử dụng.

Khu vực táp-lô được bố trí cụm màn hình kép 12,3 inch, đảm nhiệm các chức năng hiển thị thông tin.

Cung cấp sức mạnh cho MG RX9 là hai tùy chọn hệ truyền động. Bản máy xăng được trang bị động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp kết hợp hộp số tự động 9 cấp cho công suất 230 mã lực và mô-men xoắn 390 Nm, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh.

Phiên bản Plug-in Hybrid (PHEV) là sự kết hợp của động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp với mô tơ điện cho tổng công suất 295 mã lực và mô-men xoắn 390 Nm. Bản này được trang bị bộ pin LFP 24,7 kWh cho tầm vận hành thuần điện 115km (tiêu chuẩn NEDC) cùng tổng quãng đường di chuyển 1.198 km.

Về trang bị an toàn, xe sở hữu hệ thống MG Pilot với các tính năng hỗ trợ lái ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), phanh khẩn cấp tự động (AEB) và cảnh báo điểm mù (BSD). Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, camera 360 độ, ABS, EBD, ESC, TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tại thị trường Philippines, MG RX9 PHEV hiện có giá niêm yết là 1.998.888 peso tương đương 860,33 triệu đồng.