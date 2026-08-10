MG ZS mới sắp về Việt Nam có gì đặc biệt trong tầm giá 600 triệu đồng

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, MG ZS thế hệ mới đang được lên kế hoạch ra mắt thị trường Việt trong thời gian tới và nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay trong tháng 9. Ngoài ra, nhân viên kinh doanh còn cho biết mẫu SUV cỡ B có thể được định giá dưới 600 triệu đồng.

Trước đó không lâu, một chiếc MG ZS mới đã bị bắt gặp tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội. Động thái này cho thấy, xe đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục trước khi chính thức mở bán tại Việt Nam. Trên thị trường quốc tế, MG ZS thế hệ mới đã được giới thiệu từ cuối năm 2024 và hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia trong khu vực.

So với thế hệ hiện hành, xe được nâng cấp đáng kể về ngoại hình. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm. Đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED có tạo hình mảnh, đi cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn giúp tổng thể trông hiện đại hơn.

Bộ mâm hợp kim 18 inch phối hai màu là điểm nhấn ở phần thân xe và cũng là chi tiết từng xuất hiện trên chiếc MG ZS được ghi nhận tại Hà Nội. Phía sau được làm mới với cụm đèn hậu LED có đồ họa khác biệt so với đời cũ.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm.

Không gian bên trong xe được thiết kế lại theo hướng tối giản và hiện đại. Khu vực táp-lô nổi bật với hai màn hình kích thước 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe cũng có vô-lăng thiết kế mới.

Nhiều khả năng, MG ZS mới tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng I4, dung tích 1.5L với mô-tơ điện và hộp số hybrid chuyên dụng DHT 3 cấp, cho công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Không gian bên trong xe được thiết kế lại theo hướng tối giản và hiện đại.

Bên cạnh đó, phiên bản đang bán tại Indonesia được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với 15 tính năng an toàn. Đây là trang bị còn thiếu trên MG ZS thế hệ hiện hành tại Việt Nam, do đó nhiều khả năng sẽ được bổ sung khi mẫu xe mới chính thức ra mắt, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B.

Hiện chưa có thông tin chính thức về danh sách trang bị dành cho phiên bản phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại Indonesia, MG ZS được trang bị ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, vô-lăng có chức năng sưởi, phanh tay điện tử kết hợp Auto Hold, bệ tỳ tay trung tâm cỡ lớn.