Sức tiêu thụ xe hơi cuối năm tăng trưởng mạnh bất chấp dịch Covid-19

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị trường xe Việt bị ảnh hưởng nặng bởi Covid 19. Tuy nhiên, gần về cuối năm, dưới tác động của chính sách hỗ trợ thuế trước bạ và loạt xe “hot” bán ra, nhiều mẫu xe “bứt tốc” ngoạn mục.

Doanh số và thị trường xe trong nước trở nên sôi động hơn bao giờ hết dù cả thế giới đang bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19. Điều dễ thấy được doanh số mua bán được đẩy lên cao một cách khó tin khiến chúng ta phải đặt câu hỏi “liệu người Việt có bị ảnh hưởng bởi Covid 19 về sức mua ô tô?

Nửa đầu năm đầy ảm đạm của thị trường ô tô Việt

Theo số liệu VAMA, 6 tháng đầu năm 2020, số xe ô tô bán ra là 74.638 chiếc, thấp hơn nhiều so với các năm trước. Cụ thể là thấp hơn tới 32% so với con số 109.459 chiếc của 6 tháng đầu năm 2019. Hay 82.590 xe của 6 tháng đầu năm 2018.

Con số trên cho thấy sức ảnh hưởng mạnh của Covid 19 tới doanh số bán xe ngay từ sau Tết, đặc biệt khi lệnh giãn cách xã hội áp dụng vào tháng 4/2020. Hầu hết các ngành kinh doanh đều ảnh hưởng bởi covid 19, vì thế người tiêu dùng có tâm lý cẩn thận hơn trong việc chi tiêu, nhất là những khoản chi lớn như xe hơi.

Phương án kích cầu “giảm phí trước bạ”

Thông tin về đề xuất giảm phí trước bạ với xe ô tô lắp ráp xuất hiện từ tháng 4/2020 càng làm thị trường xe ô tô Việt có dấu hiệu chững lại, khiến tháng 5 và 6 chứng kiến doanh số ảm đạm. Chỉ 12.856 xe và 17.377 xe, thấp hơn mức trung bình khoảng 19.142 xe mỗi tháng của năm 2019.

Đến cuối tháng 6/2020, Chính phủ mới chính thức ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP với việc giảm 50% phí trước bạ hiện hành đối với ô tô lắp ráp trong nước (xe CKD). Chính sách hỗ trợ kéo dài cho đến hết ngày 31/12/2020. Đây được xem là liều thuốc hữu hiệu để kích cầu tiêu dùng ô tô các tháng sau đó.

Đối với mặt hàng ô tô tại Việt Nam, trước bạ là khoản lệ phí có giá trị lớn. Với tỷ lệ thu lệ phí trước bạ 10-12% tuỳ từng địa phương, số tiền người tiêu dùng chi ra khi đăng ký lưu hành một chiếc xe mới sẽ từ khoảng 30 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Do đó, việc được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đương nhiên sẽ có tác động rất lớn đến sức mua ô tô trên thị trường.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, nguồn thu ngân sách từ lệ phí trước bạ ô tô sau gần 4 tháng Nghị định 70 có hiệu lực đã hụt hơn 3.700 tỷ đồng. Con số này cho thấy rõ tác động của lệ phí trước bạ ô tô. Dù chính sách giảm phí trước bạ chỉ áp dụng với xe lắp ráp trong nước nhưng chính sách này đã buộc các hãng xe nhập khẩu và ngay trong các liên doanh vào tình thế buộc phải tự "móc túi" và cân đối khuyến mãi cho các loại xe nhập khẩu CBU để cân bằng sức cạnh tranh mà em từng đề cập trong bài viết Xe nhập lẫn xe lắp ráp "đua" ưu đãi 50%, thậm chí 100% trước bạ để hút khách dịp cuối năm.

Và như đã thấy doanh số xe trong các tháng gần đây tăng cao bất ngờ, cho thấy "liều thuốc" giảm phí trước bạ này mạnh, chính xác và hữu hiệu thật sự.

Các hãng dồn dập tung “át chủ bài” xe mới

Trung bình mỗi năm, các hãng xe phổ thông tại Việt Nam ra mắt khoảng 10-15 mẫu xe mới. Tuy nhiên năm 2020 chứng kiến số lượng xe mới ra mắt cao kỷ lục hơn 25 mẫu xe và đa số đều là các mẫu xe đóng góp doanh số lớn của toàn thị trường.

Toyota Corolla Cross-ác chủ bài của Toyota Việt Nam trong năm 2020 ở phân khúc SUV đô thị nhanh chóng gặt hái thành công với doanh số cao​. Toyota là hãng xe ra mắt nhiều mẫu xe mới nhất thị trường Việt năm 2020, hãng xe Nhật này nâng cấp, bổ sung gần hết các mẫu xe của mình khi trình làng các mẫu xe, phiên bản mới như: Wigo, Avanza, Granvia, Yaris, Corolla Cross, Hilux, Fortuner, Innova.

Về mặt tổng thể, những Mercedes GLC, Suzuki XL7, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross, Toyota Fortuner, Honda CR-V đều là những mẫu xe chủ chốt kéo doanh số trong năm 2020. Đặc biệt là các mẫu CUV đô thị hoàn toàn mới như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross.

Kia Seltos át chủ bài của Thaco trong năm 2020 ở phân khúc SUV đô thị nhanh chóng gặt hái thành công với doanh số tốt, cạnh tranh gay gắt với Corolla Cross. Tất nhiên không thể không kể đến các mẫu xe bán chạy "bền vững" thời gian gần đây như: Toyota Vios, Hyundai Accent, VinFast Fadil, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5, Kia Cerato, Hyundai Santa Fe cũng liên tục "thăng hoa" khi tăng doanh số lên rất cao các tháng gần đây.

Thị trường cuối năm bỗng sôi động lạ thường

Tưởng chừng thị trường sẽ không thay đổi nhiều dịp cuối năm nhưng qua các tháng 9, 10 và 11, doanh số các mẫu xe chủ lực của thị trường liên tục tăng. Từ tháng 9/2020, khi chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ bắt đầu "ngấm" và các doanh nghiệp phần nào chủ động được nguồn cung, sức mua ô tô bắt đầu bứt tốc với tỷ lệ tăng trưởng đáng kể khi so sánh tháng sau so với tháng liền kề trước đó.

Cụ thể, lượng xe ô tô bán ra thị trường tháng 9/2020 đạt 27.252 chiếc, tăng 32% so với tháng 8; tháng 10/2020 đạt 33.254 chiếc, tăng 22% so với tháng 9; tháng 11/2020 đạt 36.359 chiếc, nhích thêm 9% so với tháng 10. Trong tháng 11 vừa qua, các mẫu xe Top 10 đều có doanh số rất cao, trên 1.500 xe. Các mẫu xe giờ muốn đạt top 5 phải có doanh số từ 2.300 chiếc trở lên. Những thống kê hiếm thấy trong các năm gần đây.

Việc tăng trưởng vượt bậc này khiến cho nửa sau năm 2020 có doanh số khá cao, vượt hẳn cùng kỳ các năm trước. Thời điểm này, thị trường ô tô Việt Nam đang ở trạng thái "chạy nước rút". Khi chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ của Chính phủ sắp hết hiệu lực và mới đây, Bộ Tài chính đã kiến nghị không kéo dài chính sách hỗ trợ trước bạ, người tiêu dùng đang có tâm lý tranh thủ mua xe.

Trên thực tế, đây chính là cơ hội để người tiêu dùng có thể mua được xe ô tô với chi phí thấp nhất trước khi lệ phí trước bạ quay trở về các mức thu 10-12% theo quy định. Và cũng do đó, như các con số thống kê cho thấy, sức mua ô tô đang tăng trưởng đáng kể, một số mẫu xe được ưa chuộng trên thị trường luôn rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Từ những con số trên có thể thấy được phần nào về câu trả lời cho vấn đề đặt ra đầu bài viết, “liệu người Việt có bị ảnh hưởng bởi Covid 19 về sức mua ô tô?”

Tất nhiên là có vì ít nhiều làm người dân phải cân nhắc lại việc mua ô tô khi Covid 19 ảnh hưởng ít nhiều tới kinh tế. Tuy nhiên, Covid 19 chỉ làm người có tiền "giàu chậm lại một chút" còn khi cân nhắc có nhu cầu, với tiềm lực tài chính có sẵn cộng với xe mới ra mắt hấp dẫn lại đang được giảm phí trước bạ và ưu đãi, họ lập tức xuống tiền để mua về.

Theo các chuyên gia dự đoán trong tháng cuối cùng của năm 2020, doanh số các mẫu xe "hot" trên thị trường vẫn sẽ tiếp tục cao, góp phần "kéo" loại doanh số ảm đạm của đầu năm.

