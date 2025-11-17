Sức hút của Xpander và Vios giữa “biển” xe nhanh mất giá

Mitsubishi Xpander và Toyota Vios nổi bật trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng, cạnh tranh khốc liệt và nhiều mẫu xe mất giá nhanh. Cả hai đều thu hút khách hàng nhờ thiết kế hợp thời, công nghệ hiện đại và chính sách bán hàng linh hoạt.

Giá bán và ưu đãi hấp dẫn

Mitsubishi Xpander 2025 có ba phiên bản chính gồm MT (560 triệu đồng), AT (598 triệu đồng) và AT Premium (659 triệu đồng), bên cạnh bản Xpander Cross SUV giá khoảng 699 triệu đồng. Mitsubishi áp dụng nhiều ưu đãi lớn như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất miễn phí, giúp giảm giá thực tế và thuận tiện cho khách hàng sở hữu xe.

Toyota Vios 2025 giữ vị thế “ông hoàng” phân khúc sedan hạng B với ba phiên bản E MT (458 triệu đồng), E CVT (488 triệu đồng) và G CVT (545 triệu đồng). Bản cao cấp G CVT trang bị gói Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và ga tự động, tạo lợi thế cạnh tranh riêng.

Thiết kế và tiện nghi

Xpander gây ấn tượng với ngôn ngữ Dynamic Shield mạnh mẽ, kích thước rộng rãi và khoảng sáng gầm 225 mm, giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình. Phiên bản Cross đậm chất SUV với nội thất hai tông màu trẻ trung, màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa và nhiều tiện ích hiện đại.

Vios 2025 có ngoại hình tinh chỉnh thanh lịch, đèn pha LED tiêu chuẩn và la-zăng 15 inch thể thao. Nội thất tối giản, màn hình 9 inch tích hợp kết nối thông minh, điều hòa tự động 2 vùng thuận tiện cho người dùng. Vios nổi bật nhờ nội thất chắc chắn và công nghệ an toàn Toyota Safety Sense lần đầu xuất hiện trong phân khúc sedan hạng B.

Vận hành và tiết kiệm nhiên liệu

Xpander sử dụng động cơ MIVEC 1.5L, công suất 104 mã lực, hộp số tự động 4 cấp, tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 7,3 L/100 km. Động cơ mượt mà, hệ thống treo được gia cố tạo cảm giác lái đầm chắc, ổn định trên nhiều cung đường.

Vios trang bị động cơ 1.5L Dual VVT-i, công suất 107 mã lực, hộp số CVT hoặc MT, tiêu thụ nhiên liệu 5,8–6,0 L/100 km. Xe thiên về cảm giác lái êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp di chuyển đô thị và ngoại ô.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Xpander Cross có các trang bị độc đáo lần đầu xuất hiện trên xe dẫn động cầu trước của Mitsubishi như AYC hỗ trợ vào cua, camera 360 độ, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Phiên bản thường trang bị ABS/EBD, cân bằng điện tử ASC và các tính năng an toàn cơ bản.

Vios ghi điểm với gói Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn và ga tự động Cruise Control. Xe còn có ABS, EBD, hỗ trợ lực phanh và hệ thống ổn định thân xe, mang lại sự an tâm tối đa cho người lái.

Sức hút và khả năng giữ giá

Sức hút và khả năng giữ giá của Mitsubishi Xpander và Toyota Vios đến từ nhiều yếu tố tổng hòa, giúp hai mẫu xe này duy trì giá trị bán lại ổn định trong thị trường ô tô Việt Nam biến động nhanh.

Xpander nổi bật nhờ chiến lược linh hoạt kết hợp nhập khẩu và lắp ráp trong nước, ổn định nguồn cung, giảm chi phí sản xuất, đi kèm thiết kế hiện đại, tiện nghi đầy đủ và động cơ MIVEC bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống hỗ trợ vào cua AYC hiếm thấy trong phân khúc, chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng vận hành ổn định giúp xe giữ giá tốt, khấu hao thấp.

Vios ghi điểm nhờ thương hiệu mạnh, độ tin cậy cao, công nghệ an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense, cảm giác lái êm ái và tiêu hao nhiên liệu hợp lý. Hệ thống bảo dưỡng dễ dàng, phụ tùng phổ biến và mạng lưới đại lý rộng khắp giúp Vios duy trì giá trị bán lại cao, dù thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Nhờ sự kết hợp giữa thương hiệu, chính sách giá hợp lý và các yếu tố kỹ thuật – tiện nghi thực tế, Xpander và Vios trở thành những mẫu xe ít mất giá nhất phân khúc, đồng thời là lựa chọn “an toàn” và bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho người tiêu dùng.

Kết luận

Cả Mitsubishi Xpander và Toyota Vios đều tạo sức hút trong thị trường xe cỡ nhỏ cạnh tranh gay gắt. Xpander phù hợp gia đình cần xe đa dụng, rộng rãi, hiện đại và vận hành ổn định. Vios hướng đến người dùng ưu tiên thương hiệu, cảm giác lái êm ái và công nghệ an toàn cao cấp.

Bộ đôi này không chỉ là lựa chọn hợp thời mà còn minh chứng cho xu hướng đầu tư xe lâu dài với giá trị bán lại ổn định dù thị trường ô tô biến động.