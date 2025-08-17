Sử dụng pin bán rắn đột phá của Trung Quốc, MG 4 EV nhận nhiều sự chú ý

Phiên bản xe điện MG 4 được công bố gần đây sẽ là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng pin bán rắn. Loại pin này có tỷ lệ chất điện phân lỏng rất thấp nhằm mang lại nhiều lợi ích như độ an toàn cao hơn và mật độ năng lượng lớn hơn, đồng thời quy trình sản xuất cũng đơn giản hơn.

MG 4 là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng pin bán rắn.

Đặc biệt, pin bán rắn trong MG 4 cho hiệu suất cao hơn ở nhiệt độ thấp, với khả năng hoạt động tốt hơn khoảng 13% ở nhiệt độ -7 độ C. Mật độ năng lượng của pin này tương đương với pin lithium-ion thông thường, giúp duy trì phạm vi hoạt động tương tự và giảm thiểu một số vấn đề lớn của pin lithium.

Đây là công nghệ pin khác với pin thể rắn hiện tại. Pin thể rắn hoàn toàn không sử dụng chất điện phân lỏng mà thay vào đó là một lớp phân cách rắn, thường làm từ gốm hoặc vật liệu khác, nhằm cho phép các electron di chuyển trong quá trình sạc và xả, đồng thời ngăn chặn sự tiếp xúc giữa cực dương và cực âm.

Sự ra mắt của pin bán rắn trên MG 4 có thể mở đường cho việc phát triển và ứng dụng rộng rãi hơn loại pin này trên các thương hiệu xe điện khác. Trong khi đó, pin thể rắn vẫn còn nhiều thách thức trước khi có thể sản xuất hàng loạt, bao gồm vấn đề thoái hóa cell pin, phồng pin và chi phí sản xuất cao.

Với MG 4, pin bán rắn mà mẫu xe này sử dụng được cung cấp bởi QingTao Energy và đã vượt qua bài kiểm tra đâm thủng 360 độ. Giá bán của MG 4 tương đương với đối thủ Dolphin của BYD, dao động từ 11.000 đến 16.500 USD (289 đến 433 triệu đồng), tùy thuộc vào phiên bản.

Mức giá từ 289 triệu đồng khiến MG 4 càng thêm đáng xem.

Xe được trang bị động cơ điện đơn gắn phía sau sản sinh công suất 161 mã lực, cùng bộ pin bán rắn 70 kWh. Hệ thống buồng lái thông minh được phát triển thông qua mối quan hệ hợp tác với Oppo sẽ hỗ trợ người lái đồng bộ hóa ứng dụng điện thoại và nhận diện cử chỉ, lệnh thoại.

MG 4 là một phần trong dòng sản phẩm rộng lớn hơn của MG, bao gồm các mẫu xe như MG ES5, MG 5, MG 6 và MG Cyberster. Trước khi được mua lại bởi một tập đoàn Trung Quốc vào năm 2005, MG đã có lịch sử sản xuất ô tô từ năm 1924 tại Anh với nhiều mẫu xe nổi tiếng.

Dấu hỏi về khả năng MG 4 xuất hiện tại thị trường Việt Nam chắc chắn nhận được sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thương hiệu này đang nỗ lực gia nhập thị trường vốn đang rất đa dạng về mẫu xe trong cùng phân khúc.