Trung Quốc áp dụng tiêu chuẩn pin xe điện khắc nghiệt nhất hành tinh

Trung Quốc đang tạo cú hích lớn cho ngành xe điện toàn cầu khi công bố tiêu chuẩn an toàn pin xe điện GB38031-2025, được đánh giá là khắt khe nhất thế giới. Theo thông báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), tiêu chuẩn này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, với yêu cầu nổi bật: pin xe điện phải hoàn toàn không bắt lửa hay phát nổ, kể cả khi xảy ra hiện tượng giải phóng nhiệt, nguyên nhân chính gây cháy nổ pin hiện nay.

Trước đây, tiêu chuẩn chỉ yêu cầu pin phát tín hiệu cảnh báo ít nhất 5 phút trước khi xảy ra cháy hoặc nổ. Tuy nhiên, GB38031-2025 đặt ra mức độ bảo vệ an toàn cao hơn rất nhiều. Pin không chỉ phải chống cháy và nổ tuyệt đối, mà còn đảm bảo khói phát ra không gây hại đến hành khách bên trong xe. Đây là bước tiến vượt bậc trong ngành công nghiệp xe điện.

Thử nghiệm độ an toàn của pin cho xe ô tô điện khi gặp sự cố và bốc cháy

Để đảm bảo tiêu chuẩn mới được thực thi nghiêm túc, Trung Quốc đưa vào loạt bài kiểm tra thực địa mô phỏng điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Trong đó có: Kiểm tra va chạm dưới đáy xe: Đánh giá khả năng bảo vệ pin khi gầm xe bị tác động mạnh, như trong các tình huống va chạm thực tế.

Kiểm tra sạc nhanh: Pin phải chịu được ít nhất 300 chu kỳ sạc nhanh mà vẫn không bị cháy nổ trong các bài thử nghiệm đoản mạch sau đó. Những bài kiểm tra này không chỉ nâng cao độ an toàn mà còn thúc đẩy sự đồng bộ trong ngành xe điện, tạo ra một sân chơi minh bạch và công bằng hơn cho các nhà sản xuất.

Các chuyên gia nhận định, tiêu chuẩn GB38031-2025 sẽ là bước ngoặt lớn với ngành xe điện Trung Quốc. Những ông lớn như CATL đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm với công nghệ "Không truyền nhiệt" (NP) được triển khai từ năm 2020. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể gặp khó khăn do chi phí R&D tăng cao, làm chậm tốc độ tăng trưởng của thị trường trong ngắn hạn.

Dù vậy, về dài hạn, tiêu chuẩn này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích vượt trội như giảm chi phí bảo hiểm, chi phí bảo trì và tăng sự tin tưởng từ người tiêu dùng, yếu tố sống còn để phát triển bền vững trong ngành xe điện.

Việc công bố tiêu chuẩn mới được xem là động thái mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc sau vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến mẫu xe điện Xiaomi SU7 vào tháng 3/2025, khiến ba người thiệt mạng. Dù nguyên nhân đang được điều tra, vụ việc đã khiến dư luận hoang mang và đặt câu hỏi lớn về độ an toàn của xe điện. GB38031-2025 không chỉ là phản ứng trước sự cố, mà còn là chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế số một của Trung Quốc trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.

Với việc triển khai tiêu chuẩn an toàn pin mới, Trung Quốc đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: an toàn không còn là lựa chọn, mà là tiêu chí bắt buộc. Dù gây áp lực không nhỏ cho các nhà sản xuất, nhất là trong giai đoạn đầu, nhưng đây được kỳ vọng là nền tảng để phát triển những mẫu xe điện không chỉ thông minh, bền bỉ mà còn tuyệt đối an toàn, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.