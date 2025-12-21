Các nhà nghiên cứu gióng lên hồi chuông cảnh báo về pin xe điện Trung Quốc

Theo thông tin từ EV Clinic, những chiếc Model 3 và Model Y sử dụng pin LG NCM811 từ nhà máy LGES Nam Kinh (Trung Quốc) có tỷ lệ hỏng hóc rất cao. Bài báo chỉ ra rằng mặc dù pin sản xuất tại Trung Quốc thường được ca ngợi là “tốt nhất”, nhưng thực tế lại không như vậy.

Cũng là xe Tesla, nhưng EV Clinic cho biết pin sản xuất tại Trung Quốc có hiệu suất kém hơn Mỹ.

So với pin Panasonic NCA sản xuất tại Mỹ, loại pin sản xuất tại Trung Quốc có tuổi thọ và hiệu suất kém hơn. Cụ thể, EV Clinic cho biết hầu hết các mẫu pin LG mà họ thử nghiệm đều gặp phải tình trạng hỏng hóc nhiều cell pin không thể sửa chữa sau khoảng 250.000 km sử dụng. Trong khi đó, pin Panasonic chỉ hỏng một cell pin có thể sửa chữa được sau 400.000 km.

EV Clinic cũng cung cấp thông tin kỹ thuật cho thấy điện trở của pin Panasonic hoạt động tốt khoảng 10 megaohm (mΩ), trong khi pin LG ở Nam Kinh có điện trở hoạt động tốt ở khoảng 28 mΩ. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng giữa hai loại pin.

Trên X, nhiều người bày tỏ lo ngại về việc liệu xe của họ có sử dụng pin “lỗi” hay không, và có bao nhiêu mẫu xe bị ảnh hưởng. Mã số phụ tùng liên quan là 17000012-00-B. EV Clinic cho biết đã thử nghiệm hơn 40 bộ pin và cảnh báo rằng tỷ lệ hỏng hóc có thể còn cao hơn trong 2 năm tới.

17000012-00-B được xem là mã số phụ tùng phiên bản pin mà EV Clinic thử nghiệm.

Thông tin này chắc chắn sẽ khiến nhiều người sử dụng xe điện Tesla với pin LG cảm thấy lo lắng, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe của những khách hàng tiềm năng. Mặc dù xe điện giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm yêu cầu bảo trì, nhưng không ai muốn phải thay thế một bộ phận quan trọng như pin chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Có trụ sở tại Hàn Quốc, LG cũng đã gặp phải những vấn đề tương tự trong quá khứ. Năm 2021, họ đã phải bồi thường 1,9 tỷ USD cho General Motors do pin bị lỗi trong xe Chevrolet Bolt. Năm nay, LG cũng đã thu hồi nửa triệu bếp lò vì nguy cơ cháy nổ.

Để giải quyết vấn đề này, EV Clinic khuyến nghị khách hàng nên thay thế pin bị lỗi bằng pin Panasonic đã qua sử dụng, với chi phí khoảng 8.000 EUR (246,53 triệu đồng). Trong khi đó, chi phí sửa chữa pin LG có thể lên tới 5.500 EUR (169,5 triệu đồng).

Người dùng được khuyến cáo nên thay pin xe điện sản xuất tại Mỹ hơn là tại Trung Quốc.

Trên X, nhiều người đã yêu cầu EV Clinic cung cấp thêm thông tin chi tiết về các mẫu xe bị ảnh hưởng. Một người dùng bày tỏ: “Làm sao các ông có thể tung ra thông tin gây sốc như vậy mà không giải thích rõ ràng về những chiếc xe nào bị ảnh hưởng?”. Một người khác cũng chỉ ra rằng pin Trung Quốc gợi nhớ đến các nhà sản xuất như CATL và BYD, với bộ pin BYD Blade được cho là vượt trội hơn trong các mẫu Model Y sản xuất tại Giga Berlin.

Cuối cùng, một người dùng khác nhấn mạnh rằng Tesla cũng cần chịu trách nhiệm về chất lượng pin mà họ sử dụng, cho rằng nếu một công ty lớn như Apple gặp phải tình trạng tương tự, họ sẽ ngay lập tức ngừng hợp tác.