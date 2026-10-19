Smart #2 trình làng toàn cầu, xe cá tính dành cho chị em

Thương hiệu Smart vừa trình làng mẫu xe điện 2 chỗ Smart #2 thế hệ mới, đánh dấu sự trở lại của kiểu dáng xe đô thị siêu nhỏ gọn giữa làn sóng SUV hóa toàn cầu. Tròn 30 năm kể từ ngày ra mắt bản concept 2 chỗ đầu tiên cũng tại Paris, thương hiệu Smart - liên doanh giữa Mercedes-Benz và Geely đã quay trở lại với những giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của hãng.

Với chiều dài tổng thể chỉ 2.746 mm (phiên bản đặc biệt Couture Edition dài 2.764 mm), Smart #2 được tối ưu hóa để giải quyết bài toán giao thông đông đúc và không gian đỗ xe chật hẹp tại các đô thị hiện đại. Bán kính quay vòng của xe đạt mức cực kỳ ấn tượng chỉ 6,95 mét, giúp việc xoay xở trong các ngõ hẹp trở nên vô cùng linh hoạt.

Thương hiệu Smart vừa trình làng mẫu xe điện 2 chỗ Smart #2 thế hệ mới.

Được chấp bút bởi đội ngũ thiết kế Mercedes-Benz, Smart #2 vẫn giữ lại những nét nhận diện quen thuộc như các bánh xe được đẩy sát ra 4 góc, sơn ngoại thất hai tông màu phản chiếu cùng cửa cốp sau dạng mở đôi tiện lợi. Cấu trúc khung bảo vệ Tridion kinh điển cũng được cải tiến lên thế hệ mới mang tên Tridion Cell Evo nhằm gia tăng độ cứng vững và an toàn cho khoang cabin.

Dù mang diện mạo quen thuộc, ẩn bên dưới thân xe lại là nền tảng khung gầm xe điện thu nhỏ ECA (Electric Compact Architecture) hoàn toàn mới. Xe được trang bị một mô-tơ điện đặt ở cầu sau cho công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Khối động cơ này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 11,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 140 km/h.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Smart #2 là trọng lượng xe chỉ đạt 1.140 kg, thuộc nhóm xe điện nhẹ nhất trên thị trường hiện nay. Khung gầm của xe được tích hợp hệ thống treo sau 5 liên kết lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc, kết hợp cùng khối pin đặt thấp dưới sàn giúp hạ trọng tâm và tối ưu khả năng vận hành.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 35,8 kWh, cho phép di chuyển tối đa 290 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh dòng một chiều DC với công suất tối đa 65 kW, giúp nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút.

Smart #2 vẫn giữ lại những nét nhận diện quen thuộc như các bánh xe được đẩy sát ra 4 góc.

Khi sạc chậm AC 11 kW, thời gian sạc đầy mất khoảng 3 giờ. Ngoài ra, xe còn được tích hợp tính năng cấp điện ngược V2L để cấp năng lượng cho các thiết bị điện bên ngoài. Khoang nội thất của Smart #2 được thiết kế theo hướng tối giản. Xe có màn hình trung tâm cảm ứng 10,1 inch và màn hình hiển thị thông tin dành cho người lái kích thước 8,8 inch. Trên bảng táp-lô còn có Smart Pillar, vị trí dùng để gắn thêm các phụ kiện nhỏ.

Dù có kích thước nhỏ gọn, không gian chứa đồ phía sau của xe đạt dung lượng 305 lít và có thể mở rộng lên tối đa 527 lít. Phần cửa cốp sau duy trì cơ chế mở dạng hai phần riêng biệt, cho phép người dùng mở độc lập phần kính phía trên để cất nhanh đồ đạc mà không cần mở toàn bộ cửa cốp.

Khi sạc chậm AC 11 kW, thời gian sạc đầy mất khoảng 3 giờ.

Về trang bị an toàn, xe sở hữu 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái nâng cao bao gồm: ga tự động thông minh Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ lái trên cao tốc, cảm biến đỗ xe và camera lùi.

Tại thị trường châu Âu, Smart #2 được phân phối với 4 phiên bản gồm: Pure, Pure+, Premium và phiên bản giới hạn Couture Edition (sản xuất giới hạn 999 xe). Khách hàng tại Đức, Pháp, Bỉ, Áo hay Bồ Đào Nha đã có thể đặt mua xe với mức giá khởi điểm dưới 20.000 Euro tương đương gần 580 triệu đồng.

Về trang bị an toàn, xe sở hữu 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái nâng cao.

Phiên bản cao cấp nhất Couture Edition có giá khoảng 25.500 Euro tương đương hơn 739 triệu đồng, đi kèm ngoại thất màu trắng mờ, mái xe sơn màu vàng kim, mâm 16 inch phối màu tương phản, hệ thống âm thanh Sennheiser, đèn nội thất 256 màu cùng các tiện nghi như sưởi ghế, sưởi vô-lăng và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe được sản xuất tại Trung Quốc và dự kiến bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng châu Âu vào năm tới.