Siêu SUV Ferrari Purosangue ra mắt thị trường toàn cầu, giá bán từ 9,3 tỷ đồng

Ferrari thông báo chính thức tham gia vào phân khúc SUV với mẫu xe Purosangue vào tháng 9 năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm của thương hiệu Italy, một mẫu xe 4 cửa 4 chỗ ngồi được ra mắt. Ferrari sẽ chỉ chế tạo vài nghìn chiếc Purosangue mỗi năm.

Trên thực tế, hãng xe này có thể phải đóng sổ đặt hàng sớm do danh sách đơn đặt hàng trước vốn đã dài. Mặc dù mức giá 313.000 bảng Anh ít hơn so với ước tính trước đó, nhưng nó vẫn đắt hơn đáng kể so với Urus và mẫu Aston Martin DBX.

Ông Enrico Galliera - Giám đốc Tiếp thị và Thương mại của Ferrari chia sẻ: “Không có gì bí mật khi chúng tôi ngừng nhận đơn đặt hàng Ferrari Purosangue. Đây là quyết định phù hợp với định vị thương hiệu và những giá trị mà hãng xe luôn hướng tới."

Nội thất của Ferrari Purosangue vô cùng độc đáo khi lược bỏ màn hình giải trí trung tâm, thay bằng hai màn hình riêng biệt dành cho người lái và hành khách. Ngoại thất được lấy cảm hứng từ mẫu grand-touring coupe 2+2 Roma với hệ thống đèn pha trước/sau, hệ thống ống xả kép đặt đối xứng hai bên.

Ferrari Purosangue được trang bị động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 715 mã lực và mô men xoắn 716Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 3,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa đạt 310 km/h. Như vậy, Purosangue vẫn chỉ ngang ngửa với đối thủ đến từ Italia là Lamborghini Urus Performante và chậm hơn chiếc Aston Martin DBX707 dù mẫu xe Anh quốc có công suất thấp hơn.

Purosangue còn là mẫu xe đầu tiên của Ferrari được trang bị hệ thống hỗ trợ xuống dốc và hệ thống chống lật chủ động. Với những thiết kế hiện đại, đẳng cấp như vậy, chắc hẳn nhiều dân chơi xe đang rất tiếc khi nhận được thông báo ngừng nhận đặt hàng Ferrari Purosangue này từ hãng.

Với giá bán trên, nếu có đại gia Việt đặt mua, giá bán của Ferrari Purosangue sẽ lên tới trên 40 tỷ đồng sau thuế - đắt hơn cả mẫu Rolls-Royce Cullinan, mẫu SUV siêu sang của hãng xe Anh quốc. Tuy nhiên với giá trị trên, nhiều khả năng mẫu siêu SUV của thương hiệu ngựa chồm Italia sẽ chủ yếu mang biển số Ngoại Giao với giá trị dưới 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối thủ của Ferrari Purosangue sẽ không chỉ có Lamborghini Urus Performante hay Aston Martin DBX có giá rẻ hơn đáng kể, mà còn một số đối thủ khác như Aston Martin DBX707, Maserati Levante Trofeo, Porsche Cayenne Turbo GT có hiệu suất gần như ngang ngửa nhưng giá bán rẻ hơn rất nhiều.

Giá bán được Ferrari công bố cho mẫu SUV đầu tiên của họ từ 313.120 bảng Anh tương đương khoảng 9,34 tỷ đồng tại Anh. Mức giá này khiến nó vượt xa giá khởi điểm của các đối thủ như Lamborghini Urus và Aston Martin DBX.

