Sau Tết, thị trường ô tô Việt Nam 2026 sẽ còn “nóng” hơn với loạt xe mới

Năm 2026, thị trường xe Việt đang trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ với sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới đáng chú ý, trong đó có Mazda CX-5, Hyundai Palisade và Kia Tasman.

Kia Tasman

Một trong những mẫu xe đáng chú ý là Kia Tasman, mẫu bán tải cỡ trung đầu tiên của Kia được định vị cạnh tranh trực tiếp với các “ông lớn” như Ford Ranger và Toyota Hilux. Xe đã được THACO trưng bày trong một sự kiện nội bộ vào đầu năm 2026 và dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào giữa hoặc cuối năm nay.

Phiên bản X-Pro cao cấp nhất của Kia Tasman được thiết kế để phục vụ các thị trường ưa chuộng bán tải như Úc, Trung Đông, châu Phi và có thể cả Đông Nam Á. Mẫu xe này được trang bị khung gầm thang mới hoàn toàn, hệ dẫn động 4x2 và 4x4 với khóa vi sai, cùng hộp số tự động 8 cấp cho khả năng tải kéo lên tới khoảng 3,5 tấn. Nội thất của Tasman được trang bị màn hình kép lớn và hệ thống ADAS đầy đủ, mang đến trải nghiệm hiện đại cho người dùng.

Tuy nhiên, Tasman sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong phân khúc bán tải khắc nghiệt, khi mạng lưới phân phối của Kia chưa mạnh mẽ như các đối thủ. Thiết kế ngoại thất của xe cũng đang gây tranh cãi, và độ bền vẫn chưa được kiểm chứng qua thời gian.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 thế hệ mới đã được Mazda mang đến sự kiện khai trương showroom cao cấp Mazda Flagship tại Việt Nam vào cuối năm ngoái. Đây là mẫu xe được kỳ vọng sẽ ra mắt vào cuối năm nay với diện mạo góc cạnh hầm hố hơn so với phiên bản trước. Nội thất của Mazda CX-5 mới cũng có nhiều cải tiến, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí 8 inch.

Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 238Nm, kết hợp với mô-tơ điện Mild-Hybrid 24V và hộp số tự động 6 cấp. Việc bổ sung hệ thống Mild-Hybrid cho thấy Mazda đang nỗ lực tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V Hybrid và Hyundai Tucson. Hiện tại, giá bán chính thức của Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn chưa được công bố.

Hyundai Palisade thế hệ mới

Nhiều đại lý Hyundai trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe Palisade 2026 khi mẫu xe này dự kiến ra mắt và bàn giao vào cuối năm nay. Phiên bản mới không chỉ được nâng cấp về thiết kế mà còn có thêm tùy chọn động cơ Hybrid, với khả năng vận hành lên đến 1.015 km sau một lần đổ đầy bình xăng. Cụ thể, Palisade thế hệ mới trang bị động cơ xăng 2.5L tăng áp kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất lên đến 329 mã lực.

Hyundai cũng giới thiệu công nghệ Stay Mode nhằm cho phép xe sử dụng điện từ pin để vận hành điều hòa và hệ thống giải trí khi đỗ xe, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tiện nghi khi “camping” trên xe. Phiên bản mới của Palisade vẫn nằm trong phân khúc SUV gia đình cao cấp, với nhiều trang bị hiện đại như màn hình cong kép cỡ lớn, vật liệu cao cấp và ghế thư giãn Ergo Motion.

Hyundai Stargazer 2026

Cuối tháng 1 năm nay, thông tin về mẫu xe Stargazer facelift sắp ra mắt tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Các đại lý Hyundai trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc từ đầu tháng này và dự kiến giao đến tay khách hàng vào khoảng quý 2 hoặc quý 3.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy nội thất của Stargazer facelift được tinh chỉnh với thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế chung với các mẫu MPV và SUV khác của Hyundai. Xe được định vị trong phân khúc MPV 7 chỗ, cạnh tranh với các đối thủ như Xpander và Veloz Cross.

Mẫu xe này vẫn sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp iVT. Trang bị nội thất dự kiến bao gồm màn hình trung tâm 10,25 inch, đồng hồ LCD 4,2 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, ghế captain seat hàng 2 và nhiều tiện nghi hiện đại khác.