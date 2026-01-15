CX-5 - Sportage: Nhật Bản “sang chảnh” hay Hàn Quốc “giá hời”?

Trong phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam, hiếm có cặp đấu nào tạo nhiều tranh luận như Mazda CX-5 và Kia Sportage. Một bên đại diện cho triết lý Nhật Bản, tinh tế, cảm xúc lái và giữ giá tốt theo thời gian. Bên kia là trường phái Hàn Quốc, không gian rộng rãi, công nghệ ngập tràn và định vị là lựa chọn “đáng tiền từng centimet”.

Bước sang đầu năm 2026, khi CX-5 lăn bánh tại Hà Nội từ khoảng 861 triệu đồng, còn Sportage thấp nhất xấp xỉ 939 triệu, câu hỏi không còn là “xe nào rẻ hơn”, mà là: bạn mua cảm xúc hay mua giá trị sử dụng?

Thiết kế: Khi vẻ đẹp bền dáng gặp sự táo bạo

Mazda CX-5 tiếp tục trung thành với ngôn ngữ KODO trứ danh. Dù đã xuất hiện gần một thập kỷ, mẫu xe này vẫn giữ được dáng vẻ thanh lịch, khó “lỗi mốt”. Lưới tản nhiệt tổ ong mở rộng, cụm đèn LED vuốt mảnh nối liền viền crom khiến phần đầu xe gọn gàng nhưng có chiều sâu. Đây là kiểu sang theo phong cách điềm đạm, không phô trương nhưng bền dáng theo thời gian.

Sportage đi theo hướng hoàn toàn khác. Ngôn ngữ thiết kế Opposites United với cụm đèn LED boomerang, lưới tản nhiệt mũi hổ dạng tách tầng, thân xe dài và trục cơ sở 2.755 mm giúp tổng thể trông hiện đại, trẻ trung và nổi bật trên phố, đặc biệt ở các phiên bản X-Line với chi tiết đen bóng và giá nóc thể thao.

Chuyên gia thiết kế ô tô Quốc Tuấn nhận định: “CX-5 là kiểu xe sau 5-7 năm nhìn lại vẫn hợp mắt. Sportage tạo hiệu ứng "wow" ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cảm giác đó phụ thuộc nhiều vào gu người dùng trẻ”.

Nội thất & không gian: Cao cấp vừa đủ hay “nhà di động”?

Khoang cabin CX-5 mang đậm chất Nhật, bố cục tối giản, ốp gỗ và viền crom truyền thống. Màn hình trung tâm 8 inch, HUD, ghế da chỉnh điện cùng hệ thống âm thanh Bose 10 loa ở bản cao tạo cảm giác cao cấp vừa đủ. Nhược điểm lớn nhất là khoang hành lý chỉ 442L, hạn chế khi chở đồ cho gia đình đông người.

Sportage mang phong cách hoàn toàn khác với màn hình cong đôi 12,3 inch chiếm trọn táp-lô, điều hòa cảm ứng, cần số núm xoay, ghế trước có sưởi, thông gió, nhớ vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý tiêu chuẩn 591L và khi gập hàng ghế có thể đạt xấp xỉ 1.780-1.830L tùy cách đo, thuộc nhóm lớn nhất phân khúc.

Anh Phú (Q.7, TP.HCM), người đã từng sử dụng CX-5 và giờ chuyển sang Sportage, chia sẻ: “CX-5 đẹp hơn, nhưng Sportage thật sự là chiếc xe có thể "chứa thế giới nhỏ" cho gia đình”.

Động cơ & cảm giác lái: Thể thao hay đa dụng?

CX-5 trung thành với động cơ SkyActiv-G 2.0L và 2.5L, hộp số 6AT, kết hợp G-Vectoring Control Plus. Cảm giác lái chính xác, thân xe ổn định ở tốc độ cao, vào cua gọn gàng, rất hợp với người thích cầm vô-lăng.

Sportage đa dạng lựa chọn hơn: xăng 2.0L, turbo 1.6T và đặc biệt là diesel 2.0L mô-men xoắn 416 Nm, cực kỳ phù hợp cho đường trường và tải nặng. Đổi lại, hệ thống treo cứng hơn, độ êm ái trên đường xấu không bằng CX-5.

An toàn & công nghệ: Cân tài cân sức

Cả hai đều trang bị ADAS đầy đủ như giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, camera 360 và cruise control thích ứng. Mazda nổi bật với i-Activsense vận hành mượt mà; Kia có FCA, HDA và NSCC hoạt động hiệu quả trên cao tốc.

Giá trị sử dụng & chi phí

Tiêu chí Mazda CX-5 Kia Sportage Giá lăn bánh ~861 – 1.118 triệu ~939 – 1.152 triệu Khoang hành lý 442L 591L Tiêu thụ nhiên liệu (đường hỗn hợp) ~9–10L/100km (xăng) ~7–7,5L/100km (diesel) Giữ giá sau 3 năm (theo thị trường xe cũ) ~85% ~80%

Kết luận

Nếu bạn là người lái chính, thích cảm giác cầm vô-lăng, đề cao sự tinh tế và giữ giá, Mazda CX-5 giống như một bộ suit Nhật, không hào nhoáng nhưng rất vừa vặn. Ngược lại, nếu gia đình trẻ, thường xuyên đi xa, cần không gian rộng và nhiều tiện nghi, Kia Sportage là “căn hộ di động” đúng nghĩa.

Chuyên gia ô tô, Hoàng Long chốt lại: “CX-5 thắng ở cảm xúc lái và hình ảnh thương hiệu. Sportage thắng ở giá trị sử dụng. Không có xe tốt hơn, chỉ có xe phù hợp hơn với cuộc sống của bạn”.