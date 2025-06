Hyundai Santa Fe 2024 doanh số ra sao sau gần 1 năm ra mắt tại Việt Nam?

Từng gây xôn xao cộng đồng mê xe với thiết kế vuông vức, đậm chất SUV Mỹ, Hyundai Santa Fe 2024 là một trong những mẫu xe nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần 1 năm có mặt trên thị trường, hiệu ứng ban đầu đã dần hạ nhiệt, nhường chỗ cho những con số doanh số kém sắc và nhiều nghi vấn xoay quanh sức hút thực sự của mẫu xe này trong mắt người tiêu dùng Việt.

Một mẫu xe Hyundai Santa Fe 2024.

Theo số liệu bán hàng mới nhất do Hyundai Thành Công (TC Motor) công bố, tháng 4/2025, Santa Fe chỉ đạt doanh số vỏn vẹn 129 xe - mức thấp nhất kể từ khi phiên bản mới ra mắt. Trong tháng vừa qua, nhiều showroom Hyundai đã mạnh tay tung các chương trình ưu đãi hơn 100 triệu đồng cho Santa Fe nhằm thúc đẩy doanh số.

Santa Fe 2024 ra mắt tại Việt Nam vào giữa năm 2024, chỉ vài tháng sau khi được giới thiệu toàn cầu. So với thế hệ cũ, xe lột xác hoàn toàn về thiết kế, chuyển từ phong cách bo tròn, mượt mà sang kiểu dáng hộp vuông, nam tính. Điều này từng giúp xe tạo hiệu ứng truyền thông tốt, thu hút không ít người đến xem xe tại đại lý thời điểm mới mở bán. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu bùng nổ, thị trường bắt đầu cho thấy dấu hiệu dè dặt hơn. Một phần do thị hiếu người Việt chưa hoàn toàn quen với kiểu thiết kế thô ráp kiểu Mỹ, phần còn lại đến từ mức giá khá cao so với mặt bằng chung.

Tại thời điểm mở bán, Santa Fe 2024 có giá dao động từ 1,069 đến 1,365 tỷ đồng, tuỳ phiên bản máy xăng hoặc hybrid. Với mức giá này, mẫu xe phải cạnh tranh trực tiếp với những cái tên sừng sỏ như Ford Everest, Toyota Fortuner hay thậm chí là cả các mẫu SUV hạng sang đã qua sử dụng. Trong khi đó, trang bị và động cơ của Santa Fe 2024 lại chưa tạo ra đột phá đáng kể. Động cơ hybrid tiết kiệm nhưng thiếu cảm giác lái thể thao, trong khi động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên bị chê là ì và không thực sự tương xứng với vóc dáng xe.

Ngoài ra, khả năng chở đủ 7 người của Santa Fe cũng không được đánh giá cao khi hàng ghế thứ ba vẫn chỉ phù hợp cho trẻ em hoặc quãng đường ngắn. So với các đối thủ có khung gầm rời như Ford Everest hay Toyota Fortuner, Santa Fe mang thiên hướng crossover hơn là SUV đích thực, khiến không ít người mua e dè khi cân nhắc yếu tố đa dụng và sức tải thực tế.

Bên cạnh đó, thời điểm Santa Fe 2024 bán ra tại Việt Nam cũng rơi vào bối cảnh thị trường ô tô nói chung gặp nhiều khó khăn. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, xe tồn kho tăng cao, buộc các hãng và đại lý phải liên tục điều chỉnh chiến lược giá bán. Santa Fe vì thế trở thành nạn nhân của một chu kỳ không thuận lợi, dù sản phẩm không tệ nhưng vẫn rơi vào tình trạng khó bán vì không đúng kỳ vọng về giá trị so với số tiền bỏ ra.

Hiện tại, nhiều đại lý đang rao bán Santa Fe với mức giảm lên đến 150 triệu đồng tuỳ phiên bản, thậm chí tặng kèm bảo hiểm thân vỏ hoặc gói bảo dưỡng. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng. Việc Santa Fe có thể lật ngược tình thế trong phần còn lại của năm 2025 hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tâm lý thị trường, sức hút của các đối thủ và khả năng điều chỉnh chiến lược của Hyundai Thành Công.

Nhìn chung, từ một mẫu xe từng được ví như “kỳ vọng mới” trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng D, Santa Fe 2024 đang dần trở thành phép thử khó nhằn của Hyundai tại Việt Nam. Không phải vì chất lượng sản phẩm kém, mà vì nó đang đi trên một con đường gập ghềnh hơn dự đoán ban đầu.