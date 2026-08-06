Toyota Innova Cross thế hệ mới lộ ảnh phác thảo

Toyota đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của Innova Cross facelift trước khi chính thức trình làng. Thay vì thay đổi toàn diện, bản nâng cấp giữa vòng đời tập trung làm mới thiết kế, cải thiện trang bị và nâng cấp trải nghiệm sử dụng, còn hệ truyền động nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Ở ngoại thất, lớp ngụy trang dày vẫn che kín phần lớn thân xe nhưng một số chi tiết mới đã dần lộ diện. Phần đầu xe được dự đoán sẽ sở hữu lưới tản nhiệt, cản trước và cụm đèn LED thiết kế lại. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, phong cách mới có thể lấy cảm hứng từ Toyota Hilux, giúp mẫu MPV này trở nên cứng cáp và hiện đại hơn.

Toyota Innova Cross facelift trước khi chính thức trình làng.

Phía sau xe cũng được kỳ vọng sẽ có cụm đèn hậu với đồ họa LED mới, cản sau được tinh chỉnh cùng bộ mâm hợp kim thiết kế khác nhằm tăng tính nhận diện. Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe chạy thử lần này nằm ở khoang nội thất.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy màn hình giải trí trung tâm đã được thay bằng loại kích thước lớn hơn với thiết kế đặt ngang, thay thế màn hình 10,1 inch gần vuông trên phiên bản hiện hành. Cách bố trí mới hứa hẹn manglại giao diện trực quan hơn cũng như tăng khả năng hiển thị.

Phía sau xe cũng được kỳ vọng sẽ có cụm đèn hậu với đồ họa LED mới.

Bên cạnh đó, khu vực táp-lô vẫn giữ thiết kế quen thuộc nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết trang trí. Xe thử nghiệm sử dụng tông màu nội thất tối kết hợp các chi tiết viền kim loại tại cửa gió điều hòa, tạo cảm giác hiện đại hơn so với trước.

Toyota được cho là cũng sẽ nâng cấp hệ thống giải trí và phần mềm điều khiển. Các trang bị như camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện, ghế thông gió, sạc không dây cùng gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense nhiều khả năng vẫn tiếp tục xuất hiện trên các phiên bản cao cấp.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy màn hình giải trí trung tâm đã được thay bằng loại kích thước lớn hơn.

Innova Cross facelift nhiều khả năng không có thay đổi. Phiên bản động cơ xăng tiếp tục sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 204 Nm, kết hợp hộp số CVT. Trong khi đó, bản hybrid dự kiến vẫn dùng hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 184 mã lực và đi kèm hộp số e-CVT. Đây là cấu hình vốn được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như vận hành mượt mà.

Toyota hiện chưa xác nhận thời điểm ra mắt chính thức của Innova Cross facelift. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng mẫu MPV này sẽ được giới thiệu tại Ấn Độ vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 trước khi xuất hiện tại các thị trường khác.