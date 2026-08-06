Honda PCX160 thế hệ mới trình làng, giá từ 76 triệu đồng

Mới đây, Honda đã giới thiệu phiên bản mới của PCX160 tại thị trường Thái Lan với sự thay đổi tập trung vào danh mục phiên bản và màu sắc.

Ở phiên bản mới, PCX160 được phân phối với hai lựa chọn gồm RoadSync Type và Standard Type. Sự khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở trang bị công nghệ, trong đó RoadSync Type được định vị là phiên bản cao cấp hơn với các tính năng kết nối và hệ thống hỗ trợ vận hành, còn Standard Type hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên các trang bị cơ bản.

Trên phiên bản PCX160 RoadSync Type, xe được trang bị màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hiển thị các thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối với hệ thống Honda RoadSync. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể sử dụng một số tính năng thông minh khi kết nối với điện thoại. Phiên bản này cũng được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC), hỗ trợ khả năng kiểm soát xe trong quá trình vận hành.

Trong khi đó, Honda PCX160 Standard Type sử dụng cụm đồng hồ LCD truyền thống và không được trang bị Honda RoadSync cùng hệ thống HSTC. Hai phiên bản vẫn chia sẻ chung thiết kế tổng thể, động cơ và các trang bị vận hành chính, đồng thời được bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc mới nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Cả Honda PCX160 RoadSync Type và Standard Type đều tiếp tục duy trì hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, cùng thiết kế đặc trưng của dòng maxi-scooter. Kiểu dáng xe hướng đến sự kết hợp giữa khả năng di chuyển hàng ngày trong đô thị và sự thoải mái khi sử dụng cho những hành trình ngắn.

Về động cơ, PCX160 mới tiếp tục sử dụng máy eSP+ dung tích 157 cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ đi kèm hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số tự động V-Matic. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị công nghệ Idling Stop, cho phép động cơ tự động ngắt khi dừng trong điều kiện phù hợp nhằm hỗ trợ khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống phanh trên xe gồm phanh đĩa trước và sau, trong đó bánh trước được tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS. PCX160 sử dụng bộ mâm kích thước 14 inch ở phía trước và 13 inch phía sau, kết hợp cùng lốp không săm. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau.

Các trang bị tiện ích trên xe gồm cốp chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít, cổng sạc USB, chìa khóa thông minh Smart Key và nắp bình xăng bố trí ở khu vực phía trước, giúp thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Tại thị trường Thái Lan, Honda PCX160 RoadSync Type có giá bán 99.900 baht (khoảng 79,2 triệu đồng), trong khi phiên bản Standard Type có giá 96.000 baht (khoảng 76,2 triệu đồng).