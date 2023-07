Chi tiết Hyundai Exter EX giá 172 triệu đồng nhưng vẫn có 6 túi khí

Hyundai Exter là mẫu SUV hạng A hoàn toàn mới của hãng xe Hàn Quốc, ra mắt thị trường Ấn Độ với 5 phiên bản EX, S, SX, SX (O) và SX(O) Connect, đi kèm giá bán dao động từ 599.900 - 932.000 Rupee (khoảng 172 - 266 triệu đồng).

Phiên bản tiêu chuẩn EX của Hyundai Exter có giá bán rất rẻ nên bị lược bỏ nhiều chi tiết ở cả nội/ngoại thất và trang bị an toàn so với các bản cao cấp hơn.

Cụ thể, phần đầu xe sử dụng đèn pha halogen chóa thay vì dạng thấu kính như bản cao cấp. Khu vực đèn báo rẽ ở phía trên đèn chiếu sáng chính lược bỏ dải LED ban ngày chữ "H" ở bản EX. Ngoài ra, ốp cản trước màu bạc, lưới tản nhiệt đen bóng vẫn được giữ nguyên so với các bản còn lại.

Thân xe Exter EX là khu vực dễ thấy sự khác biệt nhất so với bản cao cấp nhờ bộ vành sắt kích thước 14 inch nhưng không có ốp bên ngoài. Trong khi bản S hơn 1 bậc dùng cùng loại nhưng có ốp họa tiết ở ngoài. Các phiên bản cao cấp hơn sử dụng vành hợp kim 15 inch hoàn thiện hai tông màu.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng tay nắm cửa và ốp gương màu đen nhám (từ bản S chuyển sang sơn đồng màu thân xe). Phần gương Exter EX gập hoặc điều chỉnh mặt gương hoàn toàn bằng tay.

Phần đuôi của Hyundai Exter EX không có sự khác biệt rõ rệt bởi vẫn được trang bị cảm biến lùi, đèn hậu có dải LED chữ "H", ốp bạc ở cản sau, ốp đen bóng nắp cốp. Chỉ có gạt mưa sau là chi tiết bị thiếu so với các phiên bản cao hơn.

Bên trong nội thất Hyundai Exter EX không được trang bị màn hình giải trí trung tâm mà thay vào đó là một ngăn chứa đồ. Các phiên bản cao hơn dùng màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple Carplay/Android Auto, bản cao cấp nhất còn là màn hình độ phân giải HD.

Theo tờ thông số kỹ thuật, nhà sản xuất Hàn Quốc cũng không trang bị sẵn hệ thống loa ở cửa xe nên người tiêu dùng mua Hyundai Exter EX về sẽ phải bỏ thêm một khoản tiền để lắp đặt hệ thống giải trí.

Ngoài ra, Exter phiên bản tiêu chuẩn EX chỉ sử dụng ghế nỉ toàn bộ, không có điều hòa tự động hay ga tự động, vô lăng urethane thiếu dàn phím bấm, cửa sổ hàng sau đóng/mở bằng tay, thậm chí theo tờ thông số, ngăn chứa đồ phía sau lưng hai ghế trước cũng bị loại bỏ. Tuy nhiên, đồng hồ tốc độ sau vô lăng vẫn là dạng màn điện tử 4,2 inch có màu.

Động cơ trên Hyundai Exter EX giống các phiên bản cao hơn, vẫn là loại 1.2L hút khí tự nhiên, công suất cực đại 82 mã lực và 114 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp.

Trang bị an toàn trên Hyundai Exter EX vẫn có ABS, EBD hay 6 túi khí bảo vệ hành khách, nhưng thiếu cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trơn trượt, cảm biến áp suất lốp.

