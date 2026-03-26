Rao bán Hyundai SantaFe Hybrid 1.6 HTRAC 2025 sau 3.700Km, chủ xe chấp nhận lỗ nặng

Dù mới lăn bánh và odo chỉ hơn 3.700 km, một chiếc Hyundai SantaFe Hybrid 1.6 HTRAC 2025 đang được rao bán lại với giá 1,25 tỷ đồng trong tháng 3, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết khoảng 1,45 tỷ đồng. Con số này cho thấy chủ xe đã chấp nhận khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu đồng chỉ sau thời gian sử dụng rất ngắn.

Thực tế, để chiếc SantaFe Hybrid 2025 lăn bánh tại Việt Nam, người mua ban đầu không chỉ trả mức giá niêm yết mà còn phải cộng thêm nhiều loại chi phí khác. Trong đó có lệ phí trước bạ (10 - 12% tùy địa phương nếu không có ưu đãi), phí đăng ký biển số, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và thường cả bảo hiểm thân vỏ. Tổng chi phí lăn bánh vì vậy có thể đội lên khoảng 1,6 - 1,7 tỷ đồng, thậm chí cao hơn nếu mua kèm phụ kiện hoặc gói dịch vụ tại đại lý.

So với mức chi phí thực tế ban đầu, giá rao bán lại 1,25 tỷ đồng đồng nghĩa chủ xe có thể đã “bay” từ 300 - 400 triệu đồng chỉ sau vài nghìn km sử dụng. Mức khấu hao này không hề nhỏ, đặc biệt với một mẫu xe vẫn còn rất mới và chưa có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt.

Theo thông tin người bán chia sẻ, xe sản xuất năm 2025, đăng ký đầu năm 2026, thuộc diện cá nhân đứng tên từ đầu và chưa qua trung gian. Xe có cấu hình 7 chỗ, ngoại thất màu trắng, nội thất đen, sử dụng động cơ xăng 1.6L kết hợp hệ truyền động hybrid và dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Một số tính năng an toàn đáng chú ý gồm phanh tự động khẩn cấp và hỗ trợ giữ làn.

Việc một mẫu xe gần như mới phải chịu mức khấu hao lớn ngay khi “ra biển” phản ánh rõ thực tế thị trường ô tô tại Việt Nam. Giá niêm yết chỉ là một phần, trong khi chi phí lăn bánh mới là con số người mua thực sự phải bỏ ra. Khi bán lại, phần lớn các chi phí này gần như không được tính vào giá trị xe, khiến người bán chịu thiệt đáng kể.

Ở chiều ngược lại, đây lại là cơ hội cho người mua xe lướt. Với mức giá thấp hơn xe mới hàng trăm triệu đồng nhưng tình trạng gần như không khác biệt, những chiếc xe dạng này thường thu hút sự quan tâm lớn. Người mua có thể tiết kiệm đáng kể chi phí ban đầu, đồng thời không phải chờ đợi thời gian giao xe nếu mẫu xe đang khan hàng.

Tuy nhiên, mức giá 1,25 tỷ đồng vẫn được xem là cao trong bối cảnh thị trường xe cũ đang có nhiều biến động. Khi nguồn cung dần ổn định hơn, đặc biệt với các phiên bản hybrid, giá bán lại hoàn toàn có thể tiếp tục điều chỉnh. Do đó, người mua cũng cần cân nhắc kỹ, tránh mua ở vùng giá cao nếu không thực sự cần thiết.