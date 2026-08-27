Porsche nói không với việc 'khai tử' dòng xe Taycan

Porsche chưa có ý định dừng sản xuất Taycan trong thời gian tới, bất chấp doanh số mẫu xe điện này giảm 25% trong nửa đầu năm 2026. Taycan đang nằm trong nhóm những mẫu xe có kết quả kinh doanh kém tích cực của Porsche trong nửa đầu năm 2026.

Doanh số mẫu xe điện giảm khoảng 25% so với cùng kỳ, trong bối cảnh phần lớn các dòng xe khác của thương hiệu cũng gặp khó khăn. Porsche 911 là một trong số ít ngoại lệ khi vẫn duy trì đà tăng trưởng. Diễn biến này làm xuất hiện thông tin Porsche có thể sớm kết thúc vòng đời Taycan để điều chỉnh lại danh mục xe điện. Một số báo cáo trước đó thậm chí cho rằng hãng từng cân nhắc dừng sản xuất mẫu xe này ngay lập tức, trước khi chuyển sang phương án kéo dài vòng đời đến khoảng năm 2030.

Porsche chưa có ý định dừng sản xuất Taycan trong thời gian tới.

Tuy nhiên, những thông tin mới nhất cho thấy Porsche chưa có động thái khai tử Taycan. Theo nguồn tin nội bộ được CarBuzz dẫn lại, Porsche đang thực hiện kế hoạch thu gọn dòng Taycan thay vì loại bỏ hoàn toàn mẫu xe điện này. Hãng cũng xác nhận đang giảm số lượng phiên bản nhằm đơn giản hóa danh mục sản phẩm.

Quá trình tinh giản Taycan đã bắt đầu tại một số thị trường. Tại Mỹ, Porsche đã loại hai biến thể wagon gồm Taycan Cross Turismo và Sport Turismo khỏi danh mục sau đời xe 2026. Việc cắt giảm các phiên bản được cho là nhằm hạn chế độ phức tạp trong sản xuất và phân phối, thay vì phản ánh quyết định chấm dứt hoàn toàn dòng xe.

Một người phát ngôn của Porsche cho biết hãng hiện không có kế hoạch ngừng sản xuất Taycan trong ngắn hạn. Porsche cũng nhấn mạnh đã đầu tư đáng kể cho mẫu xe điện này và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến nhu cầu trên thị trường.

Như vậy, Taycan vẫn nằm trong danh mục sản phẩm của Porsche, nhưng quy mô phiên bản có thể được thu hẹp đáng kể trong thời gian tới. Taycan từng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược điện hóa của Porsche khi trở thành mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu. Mẫu xe được kỳ vọng mở ra một hướng tăng trưởng mới bên cạnh những dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.