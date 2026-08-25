Porsche 911 GT3 RS bị nát tươm nhưng người lái vẫn an toàn

Angeles Crest là tuyến đường miền núi nổi tiếng tại California với nhiều đoạn cua gắt và địa hình có độ dốc lớn. Một vụ tai nạn liên quan đến chiếc Porsche 911 GT3 RS tại đây đã khiến công tác cứu hộ kéo dài, thậm chí phát sinh tranh luận với kiểm lâm vì lo ngại nguy cơ cháy rừng.

Angeles Crest chạy qua dãy San Gabriel, thuộc bang California, Mỹ. Tuyến đường này có địa hình phức tạp với nhiều khúc cua liên tiếp, đồng thời là địa điểm được những người sử dụng xe thể thao lựa chọn để trải nghiệm khả năng vận hành.

Vụ tai nạn được Pepe's Towing Service, một đơn vị cứu hộ xe hạng nặng tại Los Angeles, ghi lại và đăng tải trên YouTube. Đội cứu hộ được điều động tới khu vực gần cột mốc 42 để đưa một chiếc Porsche 911 GT3 RS gặp nạn lên mặt đường.

Porsche 911 GT3 RS tại đây đã khiến công tác cứu hộ kéo dài.

Chiếc xe nằm cách mặt đường hơn 150 m. Để tiếp cận, nhân viên cứu hộ phải di chuyển xuống sườn núi có độ dốc lớn cùng các thiết bị chuyên dụng. Địa hình hiểm trở khiến việc triển khai phương án đưa xe lên gặp nhiều khó khăn.

Ngoài nguy cơ đá rơi, lực lượng cứu hộ còn phải đề phòng rắn chuông, loài có thể xuất hiện tại những khu vực miền núi khô nóng ở California. Khi tiếp cận chiếc Porsche, đội cứu hộ ghi nhận phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng. Phần nóc xe biến dạng, kính vỡ gần như hoàn toàn, trong khi một bánh xe đã bị văng khỏi vị trí.

Dù chiếc 911 GT3 RS chịu thiệt hại lớn nhưng may mắn người lái chỉ bị thương nhẹ. Các nhân viên tham gia cứu hộ cho rằng kết cấu bảo vệ hành khách và hệ thống an toàn của chiếc xe có thể đã góp phần hạn chế hậu quả. Sau khi đội cứu hộ bắt đầu công tác đưa thiết bị xuống sườn núi để chuẩn bị cứu hộ thì công việc bất ngờ gặp trở ngại. Một nhân viên kiểm lâm có mặt tại hiện trường và yêu cầu lực lượng này tạm dừng hoạt động.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn thuộc rừng Quốc gia Angeles, nơi có nguy cơ cháy rừng cao trong những tháng mùa hè khô nóng. Nhân viên kiểm lâm lo ngại quá trình kéo chiếc Porsche từ sườn núi lên có thể tạo ra tia lửa, từ đó làm phát sinh cháy.

Hai bên sau đó trao đổi về quyền tiến hành cứu hộ, giấy phép và đơn vị chịu trách nhiệm điều động lực lượng. Người phụ trách đội cứu hộ cho biết, họ được Cảnh sát Tuần tra Xa lộ California (CHP) điều động tới hiện trường để xử lý vụ việc. Người này cũng đề nghị nhân viên kiểm lâm xác nhận thông tin với CHP thông qua bộ đàm trước khi tiếp tục công việc.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc Porsche 911 GT3 RS lên mặt đường và chuyển lên xe chuyên dụng. Quá trình này không xảy ra sự cố cháy rừng như lo ngại trước đó. Vụ việc cho thấy công tác xử lý tai nạn tại những tuyến đường miền núi có thể phức tạp hơn nhiều so với khu vực bằng phẳng. Ngoài việc tiếp cận phương tiện tại địa hình khó khăn, lực lượng cứu hộ còn phải tính đến các yếu tố như đá rơi, động vật hoang dã và nguy cơ cháy rừng.