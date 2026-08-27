Tân binh xe ga phong cách retro cạnh tranh Vespa, giá khoảng 83 triệu đồng

Brixton Moucca 250 mang phong cách thiết kế đặc trưng của một chiếc tay ga retro. Với những đường nét mềm mại và cụm đèn pha hình lục giác giúp mang tới tổng thể cổ điển châu Âu, kết hợp với đó là các công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Moucca 250 sử dụng bánh 12 inch ở cả phía trước và phía sau, đi kèm lốp kích thước 120/70 cho cả hai bánh. Xe có trọng lượng 130 kg, trong khi chiều cao yên ở mức 750 mm. Những thông số này giúp Moucca 250 duy trì kích thước tương đối gọn gàng, phù hợp với đặc tính của một mẫu xe tay ga sử dụng chủ yếu trong đô thị.

Không chỉ tập trung vào thiết kế, Brixton còn trang bị cho Moucca 250 nhiều tiện ích hiện đại. Xe sử dụng cụm đồng hồ TFT-LCD hiển thị các thông tin vận hành cần thiết. Hệ thống khóa thông minh keyless giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, trong khi hai cổng sạc USB Type-A và Type-C đáp ứng nhu cầu sạc các thiết bị điện tử.

Cụm công tắc trên tay lái được tích hợp đèn nền, còn hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED. Không gian chứa đồ được bố trí tại các khoang ở phần yếm trước và bên dưới yên. Bên cạnh đó, kết nối Bluetooth cho phép người lái ghép nối xe với các thiết bị điện tử cá nhân.

Cung cấp sức mạnh cho Moucca 250 là động cơ xi-lanh đơn, bốn kỳ, bốn van, dung tích 244 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 24,5 PS tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động sử dụng dây đai, đúng với đặc tính vận hành của một mẫu xe tay ga.

Hệ thống phun nhiên liệu điện tử sử dụng công nghệ EFI của Bosch, trong khi bộ khởi động điện được trang bị tiêu chuẩn. Xe sở hữu bình nhiên liệu dung tích 12 lít, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài hơn.

Moucca 250 sử dụng phuộc ống lồng ở phía trước và cặp giảm xóc sau có thể điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn ở cả bánh trước và bánh sau. Đáng chú ý, mẫu scooter này được trang bị ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo, qua đó tăng khả năng kiểm soát và độ an toàn khi vận hành, đặc biệt trên những điều kiện mặt đường có độ bám thay đổi.

Tại thị trường Malaysia, Brixton Moucca 250 2026 được bán với mức giá 12.888 ringgit - khoảng 83 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.