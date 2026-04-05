Porsche 911 Dakar sắp có thêm bản nâng cấp và trang bị động cơ hybrid

Porsche 911 Dakar bản nâng cấp facelift (992.2) đang được thử nghiệm, dự kiến trang bị động cơ T-Hybrid mạnh 541 mã lực tương tự dòng Carrera GTS mới. Hãng xe thể thao Đức Porsche đang tiến hành thử nghiệm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho mẫu xe địa hình 911 Dakar.

Sau thành công của thế hệ 992.1 ra mắt năm 2022, phiên bản mới này được kỳ vọng sẽ mang đến những cải tiến vượt trội về hiệu năng nhờ thừa hưởng nền tảng công nghệ từ dòng 911 Carrera GTS thế hệ 992.2 vừa trình làng vào năm 2024.

Phiên bản thử nghiệm của Porsche 911 Dakar facelift vừa được phát hiện tại khu vực miền bắc Thụy Điển với nhiều chi tiết đặc trưng của dòng 992.2. Ngoại thất xe gây chú ý với cụm đèn LED đã được tinh chỉnh lại và cản trước thay đổi nhẹ để phù hợp với phong cách lái địa hình. Xe vẫn duy trì khoảng sáng gầm xe vượt trội nhờ hệ thống treo đặc biệt, vốn đạt mức 191 mm trên đời xe tiền nhiệm.

Một điểm khác biệt đáng lưu ý là chiếc xe thử nghiệm hiện sở hữu cánh gió điều khiển điện tương tự các bản 911 Carrera tiêu chuẩn, thay vì cánh gió cố định cỡ lớn như trên đời 992.1. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị bộ mâm Fuchs 5 chấu mang phong cách cổ điển, tạo nên sự kết hợp giữa nét truyền thống và công nghệ hiện đại.

Về mặt kỹ thuật, nhiều chuyên gia dự đoán Porsche 911 Dakar mới sẽ có sự nâng cấp lớn về động cơ. Ở thế hệ trước, 911 Dakar chia sẻ chung cấu hình động cơ boxer I6, dung tích 3.0L với dòng Carrera GTS (992.1), cho công suất 480 mã lực.

Do đó, phiên bản nâng cấp lần này nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng hệ truyền động từ 911 Carrera GTS (992.2). Nếu điều này trở thành sự thật, 911 Dakar sẽ sở hữu cơ cấu T-Hybrid hoàn toàn mới, cho công suất tổng hợp lên đến 541 mã lực và mô-men xoắn cực đại 610 Nm. Đây là bước tiến quan trọng giúp mẫu xe thể thao địa hình này cải thiện khả năng bám đường và sức mạnh vận hành trên các địa hình phức tạp.

Việc đưa công nghệ Hybrid lên dòng xe chuyên off-road như 911 Dakar cho thấy chiến lược điện hóa của Porsche đang dần phủ rộng khắp các dòng sản phẩm đặc thù. Sự kết hợp giữa hệ thống treo nâng cao, khả năng dẫn động bốn bánh và sức mạnh tức thời từ động cơ điện trong hệ thống T-Hybrid được dự báo sẽ tạo ra những trải nghiệm lái mới mẻ cho người dùng.

Hiện tại, Porsche vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như thông số chi tiết của phiên bản thương mại. Tuy nhiên, với việc xuất hiện trên đường thử trong điều kiện khắc nghiệt, ngày ra mắt của 911 Dakar thế hệ mới có thể không còn xa, tiếp tục hâm nóng phân khúc xe thể thao đa năng hạng sang toàn cầu.