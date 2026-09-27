Số vụ xe chạy quá tốc độ tăng hơn 50% trong 2026

Đây là một trong những nhóm vi phạm có số trường hợp bị xử lý nhiều nhất, theo Cục CSGT hôm 25/9. Số trường hợp vi phạm tốc độ tăng thêm tương đương hơn 920 trường hợp mỗi ngày nếu tính bình quân trong 9 tháng.

Theo Cục CSGT, việc số lượng trường hợp chạy quá tốc độ tăng mạnh không phản ánh việc nhiều tài xế vi phạm hơn, mà bản chất là khả năng phát hiện tốt hơn. Nguyên nhân bởi việc kiểm soát tốc độ được thực hiện qua nhiều hình thức, từ các tổ tuần tra trực tiếp đến hệ thống camera giám sát, đặc biệt là sự trợ giúp của thiết bị công nghệ cao.

Trong quý III/2026, riêng hệ thống camera AI phát hiện và xử lý 9.488 trường hợp vi phạm. Camera có thể ghi nhận phương tiện, thời điểm và hành vi vi phạm, sau đó chuyển dữ liệu về trung tâm để lực lượng chức năng xác minh. Trong khi đó lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý 6.069 tin phản ánh về vi phạm qua Facebook, Zalo, VNeTraffic và hệ thống giám sát hành trình. Những kênh này bổ sung nguồn dữ liệu từ hình ảnh camera và người dân, bên cạnh hoạt động kiểm soát trên đường.

Lực lượng CSGT bắn tốc độ tại quốc lộ N2, Tây Ninh. Ảnh: Phòng CSGT

Theo thống kê 9 tháng, tổng số trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý là 3.765.573, tăng 46,8% so với cùng kỳ. Trong đó, 959.407 trường hợp chạy quá tốc độ chiếm khoảng 25,5% tổng số vi phạm được xử lý.

Cục cho rằng thực tế việc tăng cường giám sát, xử phạt đang giúp tình trạng giao thông tốt lên, thể hiện qua số liệu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Cụ thể, 9 tháng đầu năm có 11.564 vụ tai nạn giao thông (giảm 16,6% so với cùng kỳ), khiến 7.198 người chết (giảm 9%), 6.704 người bị thương (giảm 26,4%).

Trong năm qua, hệ thống camera AI được triển khai tại nhiều đô thị lớn. Hà Nội đưa 1.837 camera tại 195 nút giao vào vận hành từ tháng 12/2025, trong khi TP HCM triển khai camera AI tại một số tuyến đường trung tâm và điểm đen tai nạn. Hình thức giám sát này giúp việc phát hiện vi phạm tốc độ không phụ thuộc hoàn toàn vào các tổ tuần tra có mặt trực tiếp trên đường.

Tốc độ cao làm tài xế có ít thời gian hơn để quan sát và phản ứng trước tình huống bất ngờ, đồng thời làm tăng quãng đường xe di chuyển trong thời gian phản ứng và quãng đường phanh. Vì vậy, kiểm soát tốc độ là một trong những nội dung trọng tâm trong tuần tra, xử lý vi phạm giao thông.