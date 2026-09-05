Lương 5 tỷ đồng/tuần, ngôi sao PSG vẫn lái xe van 250 triệu đồng đi tập

Joao Neves gây chú ý khi lái một chiếc Peugeot Partner đời 2021 đến sân tập PSG. Đáng nói, mẫu xe van này chỉ có giá khoảng 7.000 bảng Anh (~250 triệu đồng), trong khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đang nhận mức lương khoảng 150.000 bảng mỗi tuần (~ 5,28 tỷ đồng/tuần).

Hình ảnh Neves xuất hiện cùng chiếc Peugeot Partner được chia sẻ trên TikTok và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước khi rời sân tập, cầu thủ 21 tuổi còn dừng lại trò chuyện, ký tặng người hâm mộ rồi mới lên xe và rời đi.

Peugeot Partner là mẫu xe van thương mại khá phổ biến tại châu Âu, hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện thực dụng để chở hàng hóa hoặc phục vụ công việc. Chiếc xe mà Neves sử dụng được cho là đời 2021 và hiện có giá khoảng 7.000 bảng trên thị trường xe cũ.

Mức giá này càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh thu nhập của Neves. Với khoảng 150.000 bảng mỗi tuần, giá chiếc Peugeot Partner chỉ tương đương tiền lương của anh trong chưa đầy một ngày.

Trong khi nhiều cầu thủ bóng đá thường xuất hiện tại sân tập bằng những mẫu xe sang, SUV hiệu năng cao hay siêu xe trị giá hàng trăm nghìn bảng, Neves lại lựa chọn một chiếc van nhỏ và khá bình dân. Thậm chí, chiếc xe còn không phải mẫu mới nhất.

Thiết kế của Peugeot Partner tập trung hoàn toàn vào tính thực dụng. Xe có khoang chở hàng phía sau rộng, kiểu dáng vuông vức và được phát triển chủ yếu cho nhu cầu vận chuyển, thay vì hướng đến sự sang trọng hay thể thao.

Sự lựa chọn của Neves vì thế trở thành một hình ảnh khá khác biệt trong thế giới bóng đá. Với nhiều người, việc một ngôi sao hưởng lương hàng triệu bảng mỗi năm vẫn sử dụng chiếc xe van giá chỉ khoảng 250 triệu đồng cho thấy anh dường như không quá quan tâm đến việc phô trương tài sản.

Joao Neves hiện thi đấu cho PSG sau khi chuyển đến đội bóng Pháp từ Benfica với mức phí khoảng 60 triệu bảng. Tuy nhiên, ngoài những màn trình diễn trên sân, chính chiếc Peugeot Partner giản dị lại đang giúp tiền vệ này trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.