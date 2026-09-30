Yamaha NMAX Manga Edition: Xe ga “biến hình” thành truyện tranh Nhật Bản

Thông thường, các mẫu xe ga phục vụ Paddock (khu hậu trường của đường đua) thường có họa tiết lấy cảm hứng từ đội đua, tuy nhiên lần này, Yamaha đang làm khác đi với việc trình làng NMAX Manga Edition, lấy cảm hứng trang trí theo phong cách truyện tranh Manga Nhật Bản.

Trên thân xe xuất hiện các hình minh họa, những đường Speed Line mô phỏng chuyển động, các khung hội thoại và chữ Katakana. Những chi tiết này được sắp xếp trên nền thiết kế nguyên bản của NMAX, tạo nên sự tương phản giữa kiểu dáng scooter hiện đại với phong cách đồ họa đậm chất truyện tranh. Nhờ đó, dù không thay đổi hình dáng tổng thể, NMAX Manga Edition vẫn có thể được nhận ra ngay từ xa.

Không chỉ được sử dụng ở khu vực Paddock, dự kiến, NMAX Manga Edition cũng sẽ được bán ra trên thị trường cho khách hàng yêu thích Manga. Bên cạnh đó, người mua cũng sẽ được tặng kèm các món đồ như áo phông, mũ, khăn quàng cổ, túi và nhiều vật phẩm dành cho người hâm mộ. Đặc biệt, bộ sưu tập còn có 14 thẻ tay đua MotoGP cùng một thẻ bí mật để người hâm mộ sưu tập.

Ngoại trừ thay đổi về màu sắc và đồ họa bên ngoài, NMAX vẫn giữ nguyên các trang bị như phiên bản đang bán ra thị trường.