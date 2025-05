Những sedan liên tục bị khách hàng Việt “quay lưng”

Đáng chú ý trong danh sách các mẫu sedan bán chậm trong tháng cuối cùng của quý trước có đến ba mẫu đến từ KIA, trong khi đó hai mẫu còn lại thuộc về hai thương hiệu Nhật Bản là Honda và Mazda. Khá thú vị, mẫu Toyota Corolla Altis từng ế ẩm đã không còn xuất hiện trong danh sách Top 5 này.

Lưu ý rằng danh sách chi tiết các mẫu sedan bán chậm nhất tại Việt Nam trong tháng cuối cùng của quý 1/2025 chỉ áp dụng cho các mẫu xe có phát sinh doanh số.

Honda Accord (5 xe)

Mặc dù doanh số tăng 150% so với tháng trước đó (từ 2 xe lên 5 xe), Honda Accord vẫn là mẫu sedan bán chậm nhất. So với cùng kỳ năm 2024, doanh số xe giảm 54,5%, cùng lũy kế 3 tháng đầu năm chỉ đạt 12 xe, giảm hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có lẽ sự ế ẩm càng chú ý hơn khi Honda đã giảm giá đến 250 triệu đồng cho mẫu sedan cỡ D này. Mức giá cao có thể là một phần trong những lý do khiến Accord không lấy được lòng người tiêu dùng, hơn nữa phần lớn xe tồn kho là đời 2023-2024 với các trang bị thiếu cạnh tranh.

Mazda6 (9 xe)

Doanh số của Mazda6 trong tháng 3/2025 chỉ đạt 9 xe, giảm 43,8% so với tháng trước đó và 76,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 3 tháng đầu năm dành cho Mazda6 chỉ đạt 52 xe, giảm 50,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, Mazda6 là mẫu xe có giá bán rẻ nhất phân khúc sedan cỡ D. Mặc dù đã tồn tại 12 năm trên thị trường nhưng trong suốt 5 năm qua, Mazda vẫn chưa thực hiện bất kỳ cập nhật nào cho Mazda6.

KIA Soluto (20 xe)

Với việc doanh số giảm 20% so với tháng trước và 37,5% so với tháng 3/2024, KIA Soluto đã quay lại top xe bán ế khi chỉ bán được 20 xe. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, mẫu sedan này của nhà KIA chỉ bán được 68 xe, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù được kỳ vọng cạnh tranh với Toyota Vios và Hyundai Accent nhưng đến nay KIA Soluto vẫn chưa có bản nâng cấp nào kể từ khi ra mắt năm 2019.

KIA K5 (27 xe)

KIA K5 đang có dấu hiệu hồi phục với doanh số 27 xe bán ra vào tháng 3/2025, tăng gần 240% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm chỉ đạt 49 xe, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khá thú vị, mẫu xe này của KIA cũng thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán chậm do xu hướng thị trường chuyển sang xe gầm cao, mặc dù các tính năng trên xe được đánh giá cao, trong khi thiết kế của xe cũng được đánh giá cao.

KIA Morning (31 xe)

Kết thúc tháng 3/2025, chỉ có 31 xe KIA Morning được giao tới tay khách hàng, giảm 44,6% so với tháng trước và 57,5% so với tháng 3/2024. Doanh số quý 1/2025 của KIA Morning cũng chỉ đạt 119 xe, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự hiện diện của KIA Morning trong danh sách này phản ánh sức hút giảm dần của phân khúc xe đô thị hạng A tại thị trường Việt, đặc biệt khi các mẫu xe gầm cao ngày càng được ưa chuộng.

Danh sách các mẫu sedan bán chậm nói trên cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc tại thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng tiêu dùng đang thay đổi sang các mẫu xe gầm cao.