Những sedan chạy xăng thu hút khách nhất hiện nay

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô trong tháng đầu tiên của năm 2025 đã giảm tới 40%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các phân khúc, bao gồm cả những mẫu xe thường xuyên nằm trong danh sách bán chạy.

Doanh số trung bình của Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City chỉ đạt khoảng 530 xe, với Honda City là mẫu xe duy nhất ghi nhận sự tăng trưởng 31% so với tháng trước, đạt 568 xe và dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Trong khi đó, Hyundai Accent và Toyota Vios lần lượt có doanh số 530 và 490 xe.

Honda City

Doanh số 568 chiếc bán ra đánh dấu mức tăng trưởng 31,5% so với tháng trước đó và 17,8% so với cùng kỳ năm 2024. Các chương trình ưu đãi mạnh tay là lý do tạo ra sức hút mạnh mẽ của mẫu sedan này. Được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 12/2020, Honda City hiện có ba phiên bản với giá từ 559 triệu đồng đến 609 triệu đồng, sử dụng động cơ 1.5L và hộp số tự động vô cấp CVT.

Hyundai Accent

Chỉ tiêu thụ được 530 chiếc trong tháng 1, mẫu sedan này của Hyundai đã có doanh số giảm 71,5% so với tháng trước đó và 42,1% so với cùng kỳ năm 2024. Ra mắt vào cuối tháng 5/2024 với bốn phiên bản, Hyundai Accent được trang bị động cơ Smartstream 1.5L, có giá từ 439 triệu đồng cho phiên bản số sàn và từ 489 triệu đồng đến 569 triệu đồng cho các phiên bản số tự động.

Toyota Vios

Chỉ đạt doanh số 490 chiếc bán ra trong tháng 1/2025, Toyota Vios chứng kiến mức giảm 67,4% so với tháng 12/2024 và 25% so với cùng kỳ năm 2024. Sự sụt giảm này đã khiến Vios chỉ là mẫu thứ ba trong danh sách sedan bán chạy nhất trong tháng. Đây là mẫu xe đã được nâng cấp nhẹ từ tháng 5/2023, với ba phiên bản có giá từ 458 triệu đồng đến 545 triệu đồng, tất cả đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT.

Để vực dậy doanh số, các hãng và đại lý đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, Toyota Vios được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 2 vừa qua, tương đương mức giảm từ 23-27 triệu đồng, đưa giá xe còn 435-518 triệu đồng. Honda City cũng áp dụng ưu đãi tương tự, với mức giảm khoảng 24,95-28,45 triệu đồng, đưa giá thực tế còn 474-541 triệu đồng.

Hyundai Accent cũng nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 22-34 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 417-540 triệu đồng. Một số đại lý Hyundai ở miền Trung còn giảm giá cao nhất tới 45 triệu đồng, nhưng chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2024.

So với giá sau ưu đãi, Honda City có giá nhỉnh hơn hai đối thủ do giá niêm yết cao hơn, nhưng được trang bị gói công nghệ an toàn Honda SENSING. Trong khi đó, giá bán thấp nhất của Vios và Accent chỉ khoảng hơn 400 triệu đồng, phù hợp với khách hàng mua xe để chạy dịch vụ.